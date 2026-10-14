Ca sĩ Tuấn Dũng vừa ra mắt MV "Những ân tình sắt son". Tác phẩm là sự kết hợp ăn ý cùng nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, tựa như một thước phim lãng mạn nhẹ nhàng đưa người nghe trở về với những giá trị cốt lõi nhất của tình yêu và nghĩa tào khang.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng cho biết ấp ủ thực hiện một ca khúc về hạnh phúc gia đình, về nghĩa vợ chồng - những điều tưởng chừng là đương nhiên nhưng lại khan hiếm trong âm nhạc đương đại. Khi nghe bản demo đầu tiên từ Phạm Hồng Biển, anh đã muốn làm một điều gì đó cụ thể hơn với ca khúc này.

Hình ảnh trong MV.

Nói về nguồn cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Phạm Hồng Biển hé lộ bài hát bắt nguồn từ một khoảnh khắc rất thực trong cuộc sống. Một buổi sáng, anh nhận được đoạn clip từ người bạn thân quay lại cảnh người mẹ già đang chăm lo cho chồng bị tai biến trong bệnh viện.

Khoảnh khắc người vợ nhẫn nại tập cho chồng nói và hát cho ông nghe những giai điệu quen thuộc giữa gian khó đã khiến nhạc sĩ xúc động sâu sắc. Hình ảnh hai mái đầu bạc chăm sóc nhau gợi nhớ đến chính cha mẹ anh - những người đã dành trọn một đời ân tình để nắm tay nhau đi qua sóng gió.

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Tùng Phan, phần hình ảnh của MV được thực hiện tại Đà Lạt với góc máy đậm chất điện ảnh cùng phần thể hiện của hai diễn viên Tuyết Trang và Phụng Nguyễn.

Ca sĩ Tuấn Dũng.

Không tô hồng hôn nhân bằng những viễn cảnh lý tưởng xa thực tế, Những ân tình sắt son chọn hướng về bản chất bình dị của đời sống lứa đôi: sự bao dung, lòng nhẫn nại và sự tôn trọng lẫn nhau.

Tuấn Dũng bộc bạch bài hát mang ý nghĩa lớn lao như một món quà, một lời cảm ơn dịu dàng dành riêng cho những người phụ nữ, những người vợ, người mẹ mà anh luôn trân trọng.

Thông qua sản phẩm âm nhạc này, nam ca sĩ cũng nhắn gửi một thông điệp chân thành đến các bạn trẻ: "Mong rằng bài hát sẽ giúp thế hệ trẻ có thêm niềm tin vào hôn nhân và gia đình. Đôi khi có lúc nản lòng, xin đừng vội buông tay, hãy nhẫn nại và bao dung với nhau thêm một chút. Bởi hạnh phúc bền vững hiếm khi bắt đầu từ sự hoàn hảo mà nó được đắp bồi từ quyết định kiên trì cùng nhau đi qua năm tháng".

Nguyễn Đình Tuấn Dũng tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc của Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, từng ghi dấu trong lòng khán giả qua các nhạc phẩm tình ca như Liên khúc Còn yêu em mãi - Rồi mai tôi đưa em, Ôi trái tim chỉ biết yêu người, Nỗi đau ngọt ngào, Chỉ còn mình anh, Mong manh tình về, Đôi bờ…

Hầu hết thời gian nam ca sĩ dành cho hoạt động nghệ thuật ở Nhà hát Ca múa Nhạc Quân đội. Anh muốn tập trung làm nghề và có cuộc sống yên bình bên cạnh vợ con.

MV "Những ân tình sắt son"