Đoạn clip được đăng tải trên nền tảng X cho thấy một người phụ nữ được cho là Julie nằm bên cạnh một người đàn ông được cho là Kangmin. Khi người phụ nữ rời khỏi phòng, một người đàn ông khác được cho là Yeonho lại nắm tay cô.

Những hình ảnh này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Song, nhiều người hâm mộ nghi ngờ độ tin cậy của video. Cả ba thần tượng lẫn đơn vị quản lý của họ đều chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào về sự việc.

Đoạn clip gây sốc vì quá phóng túng. Ảnh: Chụp màn hình

Julie Han sinh năm 2000 tại Hawaii, là thành viên mang quốc tịch Mỹ gốc Hàn của nhóm nhạc nữ KISS OF LIFE. Ca sĩ Kpop nổi bật với ngoại hình cá tính, khả năng rap bằng 2 thứ tiếng.

Julie Han nổi tiếng nhờ phong cách gợi cảm, cá tính. Ảnh: IGNV

Đây không phải lần đầu tiên Julie và KISS OF LIFE trở thành tâm điểm tranh luận. Tháng 4 năm nay, nhóm phải đưa ra lời xin lỗi vì làm các hành động được cho là phân biệt chủng tộc trong buổi livestream mừng sinh nhật Julie. Công ty chủ quản của nhóm - S2 Entertainment phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan, cam kết sẽ xử lý các vấn đề văn hóa thận trọng hơn.

Sau thành công của ca khúc Sticky, KISS OF LIFE dự kiến có hoạt động quảng bá mới trong tháng 6. Vụ việc này có thể tác động đến kế hoạch trở lại của nhóm.

Nhóm nhạc KISS OF LIFE. Ảnh: Tư liệu

MV "Sticky" - KISS OF LIFE

Ảnh, video: Tư liệu