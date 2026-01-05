Elle Fanning - nữ diễn viên 28 tuổi khiến hàng triệu khán giả trên toàn thế giới mê đắm qua vai nàng công chúa Aurora trong Maleficent chưa bao giờ khiến fan thất vọng mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ.

Mái tóc xoã bồng bềnh cùng những bộ cánh sexy và nữ tính đã làm nên thương hiệu riêng có của nữ diễn viên. Mỗi khi cô xuất hiện là mỗi lần cánh săn ảnh phải làm việc mệt nghỉ còn các fan phải trầm trồ vì Elle Fanning quá đẹp.

Lần này người đẹp sinh năm 1998 chọn chiếc đầm màu vàng hiệu Ralph Lauren với cổ trễ để khoe vòng 1 sexy không nội y giúp Elle Fanning được chọn là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất lễ trao giải Critics Choice Awards 2026 vừa diễn ra tại California, Mỹ.

Elle Fanning đến sự kiện với tư cách là ngôi sao được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim giành tới 6 đề cử Sentimental Value.

Vẫn mái tóc vàng cùng nụ cười toả nắng, Elle Fanning hoàn thiện giao diện hoàn hảo của mình với nhẫn kim cương và khuyên tai Cartier.

Elle Fanning luôn là ngôi sao được chờ đợi tại Critics Choice Awards và do đã vắng mặt 2 năm nên lần này nữ diễn viên có 7,1 triệu người theo dõi trên Instagram trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ.

Clip: Etalk

Ảnh: PEOPLE