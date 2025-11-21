Hệ sinh thái xanh khởi nguồn từ “Sản phẩm Lành - Chất lượng Thật”

Được thành lập năm 2015 bởi Ths.DS Trịnh Đặng Thuận Thảo, Mỹ phẩm Cỏ Mềm khởi đầu với định hướng phát triển bền vững: nghiên cứu các công thức thay thế hóa chất độc hại bằng nguyên liệu thiên nhiên bản địa, kết hợp khoa học hiện đại để tạo nên những sản phẩm an lành cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Suốt một thập kỷ, dù xu hướng tiêu dùng thay đổi, Cỏ Mềm vẫn kiên định với tiêu chí an toàn - hiệu quả - bền vững.

Nhà máy sản xuất của Cỏ Mềm có quy mô gần 10.000m2

Ngay từ khi thành lập, để đảm bảo chất lượng, Cỏ Mềm đã mạnh dạn đầu tư nhà máy đạt chuẩn CGMP với công suất lên tới 1 triệu sản phẩm/tháng, vận hành theo quy trình kiểm soát chất lượng 4 bước và phòng kiểm định đạt chuẩn ISO 17025.

Tại đây, những nguyên liệu thiên nhiên quen thuộc như bồ hòn, hạt gạo, dâu tằm, trầu không… đã được ứng dụng trong các công thức sản phẩm hiện đại, phù hợp với nhu cầu người Việt. Trong đó, sâm Lai Châu - một loại dược liệu quý hiếm, cũng đã được Cỏ Mềm ứng dụng thành công trong bộ mỹ phẩm chăm sóc da ngừa lão hóa Sâm 1700, góp phần khẳng định giá trị dược liệu Việt trên thị trường trong và ngoài nước.

Cỏ Mềm sở hữu hệ thống 80 cửa hàng tại 30/34 tỉnh thành toàn quốc

Nhờ tầm nhìn xuyên suốt và chiến lược bài bản, Cỏ Mềm từ một cửa hàng đơn lẻ đầu tiên ở Hà Nội, sau 10 năm đã trở thành một thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên tiên phong sở hữu hệ thống phân phối độc quyền trải rộng toàn quốc. Chuỗi 80 cửa hàng với sắc xanh đặc trưng, vận hành chuyên nghiệp không chỉ là điểm đến lan tỏa sản phẩm an lành, mà còn là “cửa ngõ xanh” giúp Cỏ Mềm cổ động lối sống tích cực, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng.

Hành trình bền bỉ lan tỏa đến cộng đồng

Trong 10 năm phát triển, Cỏ Mềm đã chung tay trồng 10.000 cây, phủ xanh nhiều hecta đất thông qua chương trình “Rừng An Lành”. Năm 2022, thương hiệu chung tay trồng 2ha rừng giữ nước tại Ninh Thuận, góp phần cải thiện nguồn nước ở vùng khô hạn bậc nhất Việt Nam. Các dự án phục hồi rừng tiếp tục được mở rộng tại Sơn La giai đoạn 2024 - 2025, góp phần tái tạo “lá phổi xanh” sau cháy rừng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Cỏ Mềm 10 năm trồng 10.000 cây xanh tương đương 10ha rừng

“Thập kỷ xanh” của Cỏ Mềm còn được ghi dấu khi thương hiệu trở thành thành viên của mạng lưới VB4E - Liên minh doanh nghiệp tiên phong vì môi trường. Những chương trình như “Cứu dòng nước, rước ông Táo” hay Tuần lễ phim thiên nhiên Việt Nam đã trở thành những kỷ niệm đầy hy vọng mà Cỏ Mềm góp phần vun trồng trong “vườn ươm tương lai xanh” dành cho thế hệ trẻ.

Cam kết chân thành được vinh danh giữa những tên tuổi lớn

Sau một thập kỷ kiên định theo đuổi con đường phát triển bền vững vì môi trường và cộng đồng, mỹ phẩm Cỏ Mềm đã gặt hái nhiều thành tựu. Những thành tựu ấy không được thể hiện qua con số hay độ nhận diện, mà được ghi nhận bằng niềm tin của người tiêu dùng, cùng hàng loạt giải thưởng.

Cỏ Mềm được ghi nhận với 5 giải thưởng

Năm 2021, Cỏ Mềm được vinh danh “Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á”, ghi nhận nỗ lực tạo ra sản phẩm xanh và khẳng định giá trị nhân văn trong hành trình phát triển. Đến năm 2023, thương hiệu tiếp tục là đơn vị mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam tiên phong được trao giải “Thương hiệu bản sắc Việt Nam định vị giá trị toàn cầu” tại Diễn đàn Giao lưu Kinh tế - Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm nguyên liệu thiên nhiên Việt và lan tỏa bản sắc dân tộc.

Sau danh hiệu “Thương hiệu tiêu biểu ASEAN” tại ASEAN Award 2024, Cỏ Mềm tiếp tục khẳng định vị thế với cú đúp giải thưởng tại Hội nghị Thượng đỉnh và Giải thưởng toàn cầu về CSR & ESG lần thứ 17. Hai giải thưởng gồm: Hạng Platinum - Production Innovation & Excellence Award cho Thương hiệu đổi mới xuất sắc trong sản xuất và phát triển bền vững và Hạng Gold - CSR & ESG Leadership Award, tôn vinh Thương hiệu tiên phong trong phát triển bền vững và hoạt động xã hội.

Sau một thập kỷ nỗ lực, Cỏ Mềm không ngừng chứng minh: Giá trị bền vững cần phải đến từ các hành động thực tế - đúng với tiêu chí mà Giải thưởng CSR & ESG toàn cầu 2025 hướng đến. Theo Ths.DS Thuận Thảo - Nhà sáng lập của Cỏ Mềm, giải thưởng này chính là ghi nhận bước đầu để các doanh nghiệp Việt theo đuổi chuẩn mực quốc tế, đồng thời xây dựng hệ sinh thái sản phẩm bền vững, mang lại giá trị cho cộng đồng.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm)