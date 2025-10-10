Sukin - Thương hiệu gần 20 năm, có mặt tại 4 châu lục

Ra đời từ năm 2007, Sukin nhanh chóng vươn lên trở thành thương hiệu chăm sóc da thiên nhiên hàng đầu tại Úc. Với triết lý kết hợp sức mạnh của thiên nhiên cùng thành tựu khoa học hiện đại, Sukin không ngừng mở rộng thị trường và hiện đã có mặt tại hơn 15 quốc gia như Mỹ, Canada, Anh hay Trung Quốc.

Điều tạo nên sự khác biệt của Sukin chính là cam kết 100% thuần chay, không chứa thành phần từ động vật, đồng thời nói không với thử nghiệm trên động vật - một lựa chọn phù hợp với xu hướng làm đẹp bền vững. Bên cạnh đó, các công thức thiên nhiên lành tính cũng giúp sản phẩm an toàn cho nhiều loại da, kể cả da châu Á và người Việt vốn quen thuộc với mỹ phẩm Hàn - Nhật.

Chính nhờ những yếu tố này, Sukin không chỉ chinh phục người tiêu dùng Úc mà còn tạo dựng được niềm tin tại những thị trường quốc tế khó tính.

Greenoly và Sukin: Hành trình 2 năm để trở lại Việt Nam

Sau hơn hai năm đàm phán, Greenoly trở thành nhà phân phối chính thức của Sukin tại Việt Nam. Sự trở lại này được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo nguồn cung chính hãng, minh bạch, giúp người tiêu dùng yên tâm tuyệt đối về chất lượng; đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các dòng mỹ phẩm an toàn, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là bước đi khẳng định vị thế của Sukin như một thương hiệu chăm sóc da thiên nhiên, thuần chay hàng đầu, tiếp tục chinh phục và tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng người tiêu dùng Việt.

Đại diện Greenoly, bà Thảo Trần chia sẻ: "Chúng tôi tự hào đưa Sukin trở lại Việt Nam với cam kết 100% chính hãng. Sukin không chỉ là thương hiệu quốc tế uy tín, mà còn mang đến giải pháp chăm sóc da an toàn, phù hợp với người tiêu dùng Việt”.

Cuộc gặp gỡ hợp tác giữa Greenoly (vị trí thứ 3 từ phải sang) và các đối tác toàn cầu tại Hội nghị Sukin 2025

Những sản phẩm nổi bật của Sukin tại Việt Nam

Sukin tiếp tục mang đến các dòng sản phẩm chăm sóc da thiên nhiên, nổi bật như:

Sukin Aquaboost Xịt Khoáng Dưỡng Ẩm 3D Hyaluronic Acid 125ml: Sản phẩm giúp cấp ẩm tức thì cho làn da khô và thiếu nước. Với công thức chứa Hyaluronic Acid, sản phẩm giúp da giữ ẩm lâu dài, tạo lớp bảo vệ giúp da luôn mềm mại và tươi mới. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho làn da cần được làm dịu và cấp nước ngay lập tức.

Sukin Glow Range Xịt Khoáng Dưỡng Sáng Dạ Vitamin C Brightening Mist 125ml: Chứa thành phần chủ yếu là Vitamin C, sản phẩm này giúp làm sáng da, cải thiện tông màu da và ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa sớm. Vitamin C trong sản phẩm giúp bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường, đồng thời cung cấp độ ẩm và làm dịu da, mang lại làn da tươi mới, rạng rỡ.

Sukin Kem Dưỡng Ẩm Dành Cho Da Mặt Facial Moisturiser 125ml: Kem dưỡng ẩm này được thiết kế để cung cấp độ ẩm sâu cho da, giúp da mềm mại và mịn màng. Với các thành phần thiên nhiên như dầu jojoba, hạt macadamia và lô hội, sản phẩm giúp duy trì độ ẩm lâu dài, đặc biệt phù hợp với da khô hoặc da nhạy cảm.

Tất cả các sản phẩm này không chỉ có thành phần thiên nhiên mà còn được cải tiến với công nghệ khoa học hiện đại, giúp tăng cường hiệu quả chăm sóc da.

Khuyến mãi đặc biệt nhân dịp ra mắt

Nhân dịp Sukin quay lại Việt Nam, Greenoly tổ chức chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng. Khi mua sản phẩm Sukin trong tháng ra mắt, khách hàng sẽ nhận được giảm giá đặc biệt cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khi mua các bộ sản phẩm chăm sóc da.

Sản phẩm Sukin sẽ có mặt trên hệ thống phân phối chính thức của Greenoly tại Việt Nam qua website sukinvietnam.vn, Greenoly.vn và các gian hàng chính hãng trên các nền tảng thương mại điện tử, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, an toàn và nhanh chóng cho người tiêu dùng.

Sự trở lại của Sukin tại Việt Nam không chỉ đơn thuần là tái xuất, mà còn là lời khẳng định về một thương hiệu thiên nhiên - thuần chay - an toàn đã chinh phục thị trường toàn cầu. Với hệ thống phân phối độc quyền từ Greenoly tại sukinvietnam.vn, người tiêu dùng Việt yên tâm trải nghiệm sản phẩm chất lượng quốc tế, phù hợp với làn da Á Đông.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Greenoly)