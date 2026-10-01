Mỹ Tâm xác nhận concert 'See the light - Day 2' diễn ra ngày 21/11 tại TPHCM. Ê-kíp dàn dựng lại âm nhạc, sân khấu, hứa hẹn một đêm khác biệt so với đêm diễn 40.000 khán giả ở Mỹ Đình.

Tối 24/9, Mỹ Tâm đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái vỏn vẹn 2 chữ "Day 2", không kèm hình ảnh hay lời giải thích. Chỉ sau 38 phút, bài đăng đã có hơn 900 bình luận. Người hâm mộ lập tức liên tưởng đến phần tiếp nối của See the light, nhiều người mong đêm diễn tiếp theo được đưa về TPHCM.

Ca sĩ Mỹ Tâm.

Những ngày sau đó, nữ ca sĩ liên tục để lại các gợi ý liên quan đến thành phố phía Nam, đẩy cuộc bàn luận từ chuyện có tổ chức hay không sang địa điểm, quy mô và thời điểm mở bán vé. Tối 30/9, phía Mỹ Tâm xác nhận concert See the light - Day 2 diễn ra ngày 21/11 tại TPHCM.

Giá vé, sơ đồ chỗ ngồi và thời gian mở bán chưa được công bố, song chuyện săn vé Day 2 đã được bàn tán sôi nổi trên các hội nhóm người hâm mộ. Nhiều khán giả từng có mặt ở Mỹ Đình cho biết sẵn sàng tiếp tục theo chân thần tượng, trong khi những người lỡ hẹn năm ngoái coi đây là cơ hội bù đắp.

Khán giả chật kín sân vận động Mỹ Đình đêm đầu tiên của "See the light" vào cuối năm 2025.

Theo ê-kíp, Day 2 giữ tinh thần và mạch câu chuyện của See the light nhưng không phải bản sao của đêm diễn trước chuyển sang địa điểm mới. Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, bản phối và phần dàn dựng đều được tính toán lại cho phù hợp không gian biểu diễn. Bên cạnh những ca khúc gắn với các giai đoạn sự nghiệp của Mỹ Tâm, chương trình hứa hẹn có thêm tiết mục và bất ngờ dành riêng cho khán giả phía Nam. Thông điệp nữ ca sĩ gửi đi là một đêm "bùng nổ tuyệt đối" dành cho TP HCM.

Mỹ Tâm tập luyện cho live concert:

Ảnh: NVCC