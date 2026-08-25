Theo Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/8 đã kêu gọi công chúng cung cấp thông tin về 5 chỉ huy cấp cao của IRGC, với mức tiền thưởng lên tới 10 triệu USD.

"Bên cạnh phần thưởng là tiền, những người cung cấp thông tin có giá trị về 5 nhân vật chủ chốt của quân đội Iran có thể được hỗ trợ tái định cư", thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

5 nhân vật mà Mỹ muốn nhận được thông tin gồm Tư lệnh IRGC Ahmed Vahidi, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatemolanbia Ali Abdollahi, Chỉ huy lực lượng UAV thuộc Không quân Vũ trụ IRGC Sa’id Aghajani, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian mạng và Điện tử IRGC Hamidreza Lashgarian và Chỉ huy Cơ quan Tình báo Majid Khademi.

Mỹ treo thưởng cho thông tin về 5 chỉ huy Iran. Ảnh: X/@RFJ_USA

Ở chiều ngược lại, phát ngôn viên IRGC Hossein Mohebbi ngày 24/8 đã bác bỏ các nhận định cho rằng kho dự trữ tên lửa của Iran đang dần cạn kiệt vì xung đột kéo dài.

"Những nhận định này đã không trở thành hiện thực, chúng tôi vẫn đang duy trì được năng lực sản xuất tên lửa. Vấn đề này thực tế lại đang xảy ra với Mỹ, khi họ đã sử dụng hầu hết kho vũ khí chiến lược", ông Mohebbi cho biết.

Cũng theo Chuẩn tướng Mohebbi, cuộc xung đột Trung Đông đã chứng minh rằng học thuyết quân sự của Mỹ là không chính xác, bởi Washington không thể quản lý nhiều mặt trận ở cùng một thời điểm.

Tàu chở dầu bị tấn công ở eo biển Hormuz

Theo WANA, một tàu chở dầu thương mại đã bị một vật thể chưa xác định tấn công tại eo biển Hormuz vào sáng 25/8, khiến khoang máy bị hư hỏng và không thể di chuyển.

"Sự cố xảy ra cách bờ biển Al-Shisah, miền Bắc Oman, khoảng 17km. Hệ thống động cơ của con tàu bị hư hỏng nặng, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu vẫn an toàn. Ở thời điểm hiện tại, chưa rõ liệu sự cố có gây ra thiệt hại về môi trường hay không", Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết.

UKMTO không nêu rõ quốc tịch của của tàu cũng như hướng di chuyển, nhưng cảnh báo tất cả các tàu thuyền hoạt động gần eo biển Hormuz cần hết sức thận trọng, đồng thời lập tức báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ hoặc sự cố mới phát sinh.