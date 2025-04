Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 24/4 tại TP.HCM.

Kỳ vọng tăng trưởng nhờ thị trường tiêu thụ phục hồi

Theo đánh giá của các tổ chức phân tích ngành, năm 2025 được xem là thời điểm thuận lợi để ngành bia Việt Nam phục hồi và bứt tốc. Những yếu tố tích cực bao gồm cơ cấu dân số trẻ, thu nhập tăng cao, nhu cầu tiêu dùng đang dần chuyển dịch từ sản phẩm phổ thông sang các dòng cao cấp và bia thủ công - vốn đang tăng trưởng nhanh tại các đô thị lớn.

Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu cũng đang mở rộng nhờ sự phục hồi của ngành du lịch và xu hướng tiêu dùng bia tại các điểm đến quốc tế.

Dây chuyền sản xuất Bia Saigon. Ảnh: Sabeco

Tận dụng xu hướng này, Sabeco đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu doanh thu 31.641 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.835 tỷ đồng - tăng 8% so với năm trước. Để thực hiện mục tiêu trên, công ty định hướng tập trung vào việc tái cấu trúc hệ thống phân phối, tăng cường hoạt động marketing theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp hơn với hành vi người tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển các dòng sản phẩm mới, đặc biệt trong phân khúc cao cấp và bia không cồn.

Sabeco cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số và tối ưu chuỗi cung ứng nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất, song song với việc phát triển các kênh thương mại điện tử, giao hàng tận nơi và tiêu dùng tại chỗ.

Nâng cổ tức năm 2024 lên 50% nhờ kết quả kinh doanh tích cực

Mặc dù năm 2024 được đánh giá là một năm đầy thử thách với ngành bia - do tác động từ các chính sách kiểm soát nồng độ cồn, chi phí nguyên vật liệu tăng cao và áp lực từ chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt - Sabeco vẫn đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu đạt 31.872 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 4.495 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2023.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt hơn 4.362 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2023. Tính đến cuối năm 2024, quỹ tiền mặt của công ty đạt hơn 21.043 tỷ đồng - chiếm tới 62,9% tổng tài sản, cho thấy tiềm lực tài chính mạnh.

Nhà máy Bia Saigon Củ Chi. Ảnh: Sabeco

Dựa trên kết quả này, Sabeco đã trình phương án điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức năm 2024 từ 35% lên 50%, tương ứng tăng thêm 15% so với kế hoạch ban đầu. Trong đó, 20% đã được tạm ứng trong năm 2024, phần còn lại sẽ được chi trả vào tháng 7/2025. Với mức cổ tức này, lợi suất cổ tức tiền mặt theo giá cổ phiếu hiện tại (khoảng 49.300 đồng/cp) đạt hơn 10,14% - mức cao so với mặt bằng chung trên thị trường.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, Sabeco cũng tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mua bán - sáp nhập để mở rộng quy mô và nâng cao vị thế trên thị trường. Trong quý cuối năm 2024, công ty đã hoàn tất mua thêm hơn 2 triệu cổ phiếu CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây, nâng tỷ lệ sở hữu lên 84,46%. Đồng thời, Sabeco cũng tăng sở hữu tại CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây từ 16,4% lên 59,6% vốn điều lệ, thông qua việc mua lại gần 38 triệu cổ phiếu - thương vụ đã hoàn tất vào ngày 3/1/2025.

Những thương vụ M&A này không chỉ giúp Sabeco mở rộng thị phần, mà còn tạo thêm động lực tăng trưởng nhờ tận dụng hệ thống sản xuất và phân phối sẵn có của các đơn vị thành viên.

Ngoài các mục tiêu tài chính, Sabeco cũng khẳng định cam kết phát triển bền vững thông qua việc thúc đẩy các chương trình liên quan đến Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG). Công ty đặt mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời, để giảm phát thải và tiết kiệm chi phí vận hành. Đồng thời, doanh nghiệp cũng triển khai hệ thống dữ liệu ESG nhằm đo lường hiệu quả hoạt động và đưa ra quyết định quản trị phù hợp.

Với định hướng chiến lược rõ ràng, nền tảng tài chính mạnh và khả năng thích ứng tốt với thị trường, Sabeco đang thể hiện quyết tâm không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu trong nước mà còn mở rộng ảnh hưởng ra quốc tế trong giai đoạn tới.

Bích Trâm