Ngày 11/10, tờ Reporte Indigo đưa tin nam ca sĩ Fede Dorcaz đã qua đời ở tuổi 29 sau khi bị bắn trong một vụ cướp xe tại Mexico.

Thông tin được chương trình HOY xác nhận trên mạng xã hội chính thức. Ban tổ chức bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp: “Chúng tôi vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của người bạn, đồng nghiệp Fede Dorcaz. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau cùng gia đình, bố mẹ và bạn gái của anh ấy. Fede để lại khoảng trống lớn trong đội ngũ của chúng tôi. Kỷ niệm và niềm đam mê của anh sẽ luôn là nguồn cảm hứng”.

Nam ca sĩ Fede Dorcaz.

Theo báo cáo từ Sở An ninh Thành phố Mexico, Fede đang di chuyển bằng ô tô tại khu Ampliación Daniel Garza, quận Miguel Hidalgo vào ngày 9/10 thì bị nhóm đối tượng trên 2 xe mô tô chặn lại và cướp xe. Nam ca sĩ chống cự và trúng nhiều phát đạn, dẫn đến tử vong. Các camera giám sát đang được kiểm tra để xác định thủ phạm. Hiện chưa rõ anh qua đời tại hiện trường hay được đưa tới bệnh viện.

Fede Dorcaz sinh năm 1996 tại Argentina. Từ nhỏ, anh bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và yêu thích thể thao. Fede theo đuổi nghề người mẫu, ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 18 và từng trình diễn tại Tây Ban Nha, Ý và Mỹ.

Fede được yêu mến nhờ sự gần gũi, kỷ luật và tinh thần sống tích cực.

Năm 2017, anh ra mắt single đầu tay Kuliyuki, đánh dấu bước đầu trong sự nghiệp ca hát với phong cách pop - urban. Sau đó, Fede phát triển phong cách lãng mạn và năng lượng trên sân khấu, vẫn tích cực ra mắt sản phẩm âm nhạc và hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ trong năm 2024–2025.

Sự ra đi đột ngột của Fede Dorcaz khiến fan và đồng nghiệp bàng hoàng, bởi anh đang chuẩn bị trở lại chương trình Las Estrellas Bailan en Hoy, mùa mới dự kiến phát sóng ngày 13/10.

Nam ca sĩ Fede Dorcaz trong MV "Cara Bonita":