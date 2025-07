Ngày 12/7, tờ Mirror đưa tin nam ca sĩ kiêm ngôi sao truyền hình Jake Quickenden phải nhập viện khẩn cấp sau tai nạn nghiêm trọng khi tham gia cuộc đua thuyền mạo hiểm Yukon 1000.

Trên trang cá nhân, Jake chia sẻ mình đã trải qua “cơn ác mộng” khi liên tục gặp sự cố trên hành trình, buộc anh và đồng đội phải bỏ cuộc giữa chừng. Trong ảnh đăng kèm, Jake xuất hiện với cánh tay trái được bó bột.

“Mọi thứ bắt đầu rất suôn sẻ, chúng tôi vô cùng phấn khích. Nhưng rồi thuyền hỏng, gặp bão, sau đó tưởng đã ổn thì tai nạn xảy ra. Tôi đang chờ chụp X-quang để kiểm tra thêm”, Jake kể lại.

Nam ca sĩ Jake Quickenden.

Sau sự cố suýt mất mạng, nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc sức khỏe và mong anh sớm trở lại với công việc.

Jake Quickenden sinh năm 1988, là ca sĩ người Anh và hiện nổi tiếng qua các chương trình truyền hình thực tế. Anh từng tham gia The X Factor các năm 2012 và 2014, đồng thời là Á quân chương trình I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! năm 2014.

Anh trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình "The X Factor".

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Jake còn được biết đến là người chồng và cha mẫu mực. Anh kết hôn với Sophie Church vào năm 2022 và hiện có 2 con trai: Leo (sinh năm 2021) và Kit (sinh tháng 1/2025).

Jake Quickenden khoe giọng hát ở "The X Factor":