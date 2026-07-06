Sự cố xảy ra khi Jeng Konalo đang nhảy và hát hết mình. Vì nhảy sung, nam ca sĩ khiến sàn sân khấu bị thủng một lỗ lớn nên cả người anh bị rơi xuống. Tai nạn bất ngờ này khiến toàn bộ khán giả có mặt tại chỗ không kịp phản ứng.

Ban tổ chức sự kiện nhanh chóng có mặt để kéo nam ca sĩ lên nhằm sơ cứu. Bị thương và phải băng bó một chân, Jeng Konalo đau đớn, nằm bất động và tạm dừng buổi diễn. Anh may mắn không gặp vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình trạng chấn thương chân phải của anh trở nên nặng hơn.

Sự cố khiến nam ca sĩ 43 tuổi nằm bất động trên sân khấu. Ảnh: kapook!

Không lâu sau đó, khoảnh khắc tai nạn được chính Jeng Konalo đăng lên trang cá nhân kèm dòng chú thích hài hước, lạc quan. Bài đăng thu hút loạt bình luận từ người hâm mộ, đa số tỏ ra yên tâm và động viên nam ca sĩ.

Jeng Konalo sinh năm 1983, tên thật là Daycha Konalo, được biết đến nhiều nhất với vai trò ca sĩ hát chính của ban nhạc rock nổi tiếng Big Ass tại Thái Lan. Anh gia nhập ban nhạc vào năm 2012, thay thế cho giọng ca cũ Ekkarat. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, với gần 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội, anh còn tham gia diễn xuất trong một số dự án điện ảnh và truyền hình Thái Lan.

Jeng Konalo được biết đến với phong cách trình diễn máu lửa.

Nam ca sĩ tham gia một số dự án phim Thái Lan.

Ảnh, video: FBNV