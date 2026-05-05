Ngày 5/5, The Thaiger đưa tin cựu minh tinh Thái Lan Toi Sasima (71 tuổi) được phát hiện bất tỉnh trong phòng tắm tại nơi ở.

Bạn thân của nữ diễn viên cho biết cả 2 có hẹn gặp vào ngày 24/4 để đi mua sắm, nhưng từ hôm đó không thể liên lạc với bà. Sau nhiều lần gọi điện, nhắn tin không có phản hồi, người này bắt đầu lo lắng.

Đến ngày 25/4, vẫn không liên lạc được, người này nhờ người quen kiểm tra nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Lo ngại có chuyện xảy ra, khoảng 17h cùng ngày, bạn thân liên hệ quản lý nơi ở để mở cửa kiểm tra và phát hiện Toi Sasima nằm bất tỉnh trong phòng tắm, lập tức gọi cấp cứu.

Nhan sắc lúc trẻ của nữ diễn viên Toi Sasima.

Nữ diễn viên được đưa tới Bệnh viện Rajavithi trong tình trạng nguy kịch. Trên xe cấp cứu, người bạn nhận thấy mắt phải của bà nhắm lại, nửa người bên phải hoàn toàn không cử động, trong khi bên trái chỉ còn phản ứng rất yếu.

Sau khi nhập viện, bà được chuyển thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Bác sĩ chẩn đoán Toi Sasima bị đột quỵ và do không được điều trị kịp thời nên khả năng hồi phục rất thấp. Hiện bà vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.

Được biết, nữ minh tinh sống một mình, không có gia đình bên cạnh, thời gian qua chủ yếu nhận sự hỗ trợ từ bạn bè trong sinh hoạt hằng ngày.

Toi Sasima sinh năm 1955, là diễn viên, người mẫu và biểu tượng gợi cảm của Thái Lan vào thập niên 1980-1990. Bà từng góp mặt trong nhiều bộ phim mang phong cách táo bạo, ghi dấu với hình tượng quyến rũ và lối diễn tự nhiên. Sau thời kỳ đỉnh cao, bà dần rút khỏi làng giải trí và sống kín tiếng.

