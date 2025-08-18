Ca sĩ Phạm Thừa Thừa.

Ngày 18/8, tờ Sinchew đưa tin nam ca sĩ Phạm Thừa Thừa gặp sự cố nguy hiểm khi bị nhóm fan cuồng lái xe bám theo ngay sau khi rời sân bay Hàng Châu lúc rạng sáng. Dù nhân viên nhiều lần yêu cầu dừng lại, nhóm người này vẫn ngoan cố, thậm chí có lúc còn cố tình áp sát xe, suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Trước tình huống căng thẳng, ê-kíp của Phạm Thừa Thừa lập tức báo cảnh sát và giữ lại toàn bộ video làm bằng chứng.

Đoạn video do ê-kíp nam ca sĩ ghi lại:

Hình ảnh nhóm fan cuồng bám theo xe Phạm Thừa Thừa.

Công ty quản lý của nam ca sĩ ngay sau đó ra thông báo, khẳng định sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng để xử lý sự việc, đồng thời kêu gọi người hâm mộ theo đuổi thần tượng một cách lý trí: “Chúng tôi hy vọng mọi người gặp gỡ nghệ sĩ trong những hoàn cảnh phù hợp, cùng nhau bảo vệ sự an toàn của công chúng và tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ. Kiên quyết phản đối mọi hành vi fan cuồng”.

May mắn, Phạm Thừa Thừa không bị thương nhưng vẫn sốc trước hành vi quá khích. Sau khi sự việc được lan truyền, nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội, chỉ trích gay gắt sự thiếu ý thức của nhóm fan cuồng.

Phạm Thừa Thừa sinh năm 2000 tại Thanh Đảo, là ca sĩ, rapper và diễn viên Trung Quốc, đồng thời là em trai của minh tinh Phạm Băng Băng.

Nam ca sĩ là em trai ruột của nữ diễn viên Phạm Băng Băng.

Anh từng tham gia chương trình sống còn Idol Producer (2018), giành hạng 3 chung cuộc và ra mắt cùng nhóm nhạc Nine Percent. Sau khi nhóm tan rã, anh tiếp tục hoạt động trong NEXT và phát hành nhiều ca khúc solo như I’m here, Dumb show... Ngoài âm nhạc, Phạm Thừa Thừa còn thử sức ở mảng phim ảnh, dần khẳng định vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ.

Ảnh, Video: Sưu tầm