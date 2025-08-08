Ngày 8/8, tờ Latin Times đưa tin giới chức Puerto Rico đang điều tra vụ cướp có vũ trang nghiêm trọng xảy ra tại nhà riêng của nam rapper kiêm ca sĩ Cosculluela vào tối 6/8.

Theo đài WAPA TV, cảnh sát thành phố Carolina cho biết 2 nghi phạm đeo mặt nạ, mang súng đã xâm nhập khu nhà qua lối mòn trong rừng. Sau khi vào bên trong, chúng khống chế và bịt miệng 3 người, trong đó có Cosculluela rồi lục soát phòng ngủ và phòng làm việc.

Nhóm cướp lấy đi khoảng 308.000 USD (hơn 8 tỷ đồng) tiền mặt, trang sức cùng một siêu xe Land Rover. Chiếc xe được cảnh sát tìm thấy sau đó nhưng 2 nghi phạm vẫn đang bỏ trốn. Giới chức nhận định nhiều khả năng còn có đồng phạm liên quan.

Nam ca sĩ Cosculluela.

Vụ việc xảy ra khi Cosculluela đang vướng nhiều rắc rối pháp lý. Năm 2024, anh bị cáo buộc gây tai nạn bỏ chạy khiến 2 người bị thương. Trước đó, nam ca sĩ nhận án quản chế vì tội bạo hành gia đình với vợ cũ Jennifer Fungenzi.

Cosculluela tên thật José Fernando Cosculluela Suárez sinh năm 1980 tại Humacao, nổi tiếng từ những năm 2000 với các bản hit như Na na nau, Prrrum, La boda, Manicomio…

Anh từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ hàng đầu Latin như Daddy Yankee, Don Omar và Bad Bunny.

Cosculluela trong MV ca khúc "La boda":