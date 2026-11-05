ẤN ĐỘ - Nam diễn viên Anuj Thakur qua đời trong giấc ngủ, hưởng dương 33 tuổi. Sự ra đi đột ngột của anh khiến gia đình, đồng nghiệp và khán giả tiếc thương.

Theo Thời báo Ấn Độ, thông tin về sự ra đi của Anuj Thakur được bạn thân kiêm quản lý casting Rupesh Sonar xác nhận trên Instagram. Diễn viên mất từ 27/10 nhưng tin qua đời đến nay mới được thông báo rộng rãi.

Diễn viên Anuj Thakur qua đời trong lúc ngủ.

Rupesh cho biết Anuj có thói quen dậy sớm, thường thức giấc lúc 4h30 mỗi ngày để tập thể dục và chạy bộ. Tuy nhiên hôm xảy ra sự việc, dù chuông báo thức đã reo, anh vẫn không tỉnh dậy. Mẹ nam diễn viên sau đó vào phòng kiểm tra và phát hiện con trai đã qua đời.

Rupesh quen Anuj từ năm 2008, khi cả hai cùng làm việc trong bộ phim truyền hình đầu tiên mang tên Bandhan Saath Janmon Ka. Sau đó, họ tiếp tục cộng tác trong nhiều dự án khác. Người quản lý casting cho biết lần cuối gặp Anuj là khoảng 10 ngày trước khi anh qua đời.

"Tôi rất sốc khi nghe tin cậu ấy đi ngủ vào ban đêm và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Tôi đã gặp gia đình cậu ấy, gồm mẹ và anh trai. Khi đó, tôi mới biết Anuj bị co giật và qua đời trong lúc ngủ", Rupesh chia sẻ.

Theo lời người bạn, Anuj đang ấp ủ kế hoạch trở lại với các chương trình truyền hình. Trong lần gặp cuối, nam diễn viên vẫn thể hiện sự hào hứng với công việc như những ngày đầu bước chân vào nghề.

Rupesh nhớ về Anuj là người vui vẻ, hào phóng, luôn cư xử tử tế và sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Anh xem nam diễn viên như em trai và không khỏi đau lòng trước sự ra đi đột ngột của bạn.

Anuj đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch New York cùng mẹ và anh trai. Gia đình thậm chí đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, bao gồm vé máy bay và thị thực, trước khi biến cố xảy ra.

Một trong những bài đăng cuối cùng của Anuj Thakur.

Anuj Thakur thường xuyên đăng tải ảnh, clip công việc và cuộc sống trên Instagram. Bài đăng gần nhất của anh được chia sẻ ngày 30/7, ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến du lịch Nam Phi.

Trong sự nghiệp, sao nam từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình. Nhờ vẻ ngoài phong độ, anh sở hữu lượng fan nữ lớn. Một số dự án anh tham gia như Dhoom Machao Dhoom, Bandhan Saath Janmon Ka, Beendh Banoonga Ghodi Chadunga, Mahisagar...

Anuj Thakur lúc mới vào nghề

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: The Times of India, Instagram