Mỹ - Diễn viên Guy Kapulnik, 46 tuổi, là 1 trong số 2 người thiệt mạng sau vụ rơi máy bay tại Hesperia, California.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo PEOPLE, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h45 sáng 24/9 tại khu vực gần đường Summit Valley và Maple Avenue. Theo KABC, KNBC và Los Angeles Times, chiếc máy bay một động cơ Aeronca 7AC lao xuống một cánh đồng và bị hư hỏng nặng. Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường sau vụ việc và xác nhận cả hai người trên máy bay đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là nam diễn viên Guy Kapulnik. Anh là người điều khiển máy bay và Taylor Laska, 33 tuổi, đến từ Santa Monica. Thông tin được bộ phận pháp y thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng San Bernardino công bố.

Nam diễn viên Guy Kapulnik.

Guy Kapulnik là diễn viên người Israel hiện sinh sống tại Los Angeles. Theo IMDb, anh từng tham gia bộ phim The Call of the Wild và phim ngắn Hacked, ra mắt năm 2020.

Sau khi nam tài tử Guy Kapulnik qua đời, gia đình anh đã chia sẻ với The Times of Israel rằng anh là người luôn yêu thích hành động, khám phá và những chuyến phiêu lưu. “Anh ấy là một diễn viên, nhà sáng tạo, người lái tàu và thủy thủ. Suốt cuộc đời, anh luôn di chuyển giữa sân khấu và máy quay, biển cả và bầu trời, không ngừng lựa chọn những con đường mới và làm những điều mình yêu thích”, gia đình nam diễn viên bộc bạch.

Guy Kapulnik cũng từng làm huấn luyện viên bay. Trên trang Instagram cá nhân, anh từng đăng ảnh mình trong buồng lái máy bay mô phỏng và trên tay cầm chứng chỉ bay.

Vụ việc đáng tiếc này đang nhận được sự đồng cảm và chia buồn sâu sắc đến từ khán giả và giới báo chí, nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định. NTSB đang phụ trách điều tra vụ việc và chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ PEOPLE.

Nam tài tử Guy Kapulnik từng góp mặt trong "Room 514":

Nguồn ảnh: The Times of Isarel, IGNV.

Nguồn clip: Youtube