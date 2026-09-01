Cùng với Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall là 1 trong những linh hồn làm nên sức hút vượt thời gian của Sex and the City. Nhân vật Samantha Jones do bà thủ vai - một nữ giám đốc truyền thông kiêu hãnh - được coi là biểu tượng của sự tự tin, độc lập tài chính và tự do tình dục của phụ nữ hiện đại.

Kim Cattrall thủ vai Samantha khi đã ngoài 40 tuổi.

Từ chối 4 lần vì sợ già đến cuộc chiến thù lao nảy lửa

Không thể phủ nhận việc Kim Cattrall đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng suốt nhiều thập kỷ. Thế nhưng, đằng sau hào quang của vai diễn huyền thoại lại là những góc khuất ít ai ngờ. Kim Cattrall từng tiết lộ bà phải từ chối vai Samantha tới 4 lần chỉ vì sự e ngại về tuổi tác. "Lúc đó tôi đã ngoài 40 và thực sự sợ khán giả không chấp nhận một phụ nữ trung niên sống quá cuồng nhiệt", nữ minh tinh trải lòng.

Đến khi bộ phim vươn lên đỉnh cao danh vọng, mâu thuẫn sau hậu trường mới bắt đầu bùng nổ. Ngòi nổ lớn nhất nằm ở sự chênh lệch thù lao bất bình đẳng. Dù Samantha Jones là nhân vật gánh vác phần lớn tiếng cười và lượng người xem, cát-sê của Kim Cattrall lại kém xa nữ chính Sarah Jessica Parker. Khi bà đứng lên đòi quyền lợi tài chính bình đẳng cho dàn diễn viên phụ, câu trả lời từ nhà sản xuất chỉ là cái lắc đầu thẳng thừng. Rạn nứt bắt đầu xuất hiện từ đó.

Nhan sắc gây thương nhớ của Kim Cattrall.

Màn "tạt gáo nước lạnh" công khai: "Cô không phải bạn tôi!"

Sự việc đẩy lên đỉnh điểm vào năm 2018, sau bi kịch em trai Kim Cattrall qua đời. Thấy Sarah Jessica Parker gửi lời chia buồn công khai trên mạng xã hội, Kim Cattrall đã không ngần ngại phá tan 'bức màn' tình bạn thắm thiết mà truyền thông thêu dệt bấy lâu.

Nữ diễn viên đăng tải bài viết chỉ đích danh đồng nghiệp: "Tôi không cần sự thương hại hay tình cảm của cô, Sarah Jessica Parker. Sự liên lạc của cô chỉ là nhắc nhở đau đớn về việc cô từng tàn nhẫn ra sao... Để tôi nói cho rõ: Cô không phải là gia đình, càng không phải là bạn của tôi!". Tuyên bố nảy lửa này đã chính thức khép lại mọi cơ hội hòa giải giữa hai ngôi sao và và xác nhận những hoài nghi bấy lâu của công chúng.

Cú xuất hiện 73 giây và mức cát-sê "đắt nhất lịch sử truyền hình"

Chia sẻ trên tờ The Guardian, Kim Cattrall thẳng thắn bộc bạch: "Tôi đã đi quá vạch đích với Samantha Jones. Bộ phim là một phước lành nhưng tôi đã quá đủ rồi. Tôi không hiểu tại sao họ không chọn một diễn viên khác thay thế mà lại lãng phí thời gian chèn ép tôi. Không có nghĩa là không".

Kim Cattrall nhấn mạnh ở giai đoạn sau của cuộc đời, bà không muốn dành dù chỉ một giờ đồng hồ cho những mối quan hệ hay công việc mà bản thân không cảm thấy thoải mái. Nhưng sau nhiều năm kiên quyết nói "Không là không", Kim Cattrall gây ngỡ ngàng khi đồng ý tái xuất trong And Just Like That 2 - phần phim điện ảnh nối tiếp Sex and the City.

Kim Cattrall đại diện cho 1 người phụ nữ có chính kiến riêng.

Tuy nhiên, cuộc trở lại này đi kèm hàng loạt yêu cầu ngặt nghèo: Chỉ chấp nhận quay cảnh của mình hoàn toàn độc lập, không gặp mặt, không nhìn thấy và tuyệt đối không chung đụng không gian với bất kỳ bạn diễn cũ nào.

Chỉ với 73 giây ngắn ngủi ngồi trong xe hơi thoại qua điện thoại, Kim Cattrall đã bỏ túi tới 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng). Màn cameo vỏn vẹn hơn 1 phút nhưng đắt giá bậc nhất lịch sử truyền hình này không chỉ là lời khẳng định về sự đẳng cấp của nữ minh tinh mà còn là minh chứng cho vị thế "không thể thay thế" của bà trong lòng người hâm mộ.

Đối mặt với nỗi đau gia đình và triết lý sống của nữ diễn viên 70 tuổi



Năm 2018, cái chết đột ngột của người em trai do tự sát đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới của nữ minh tinh. Trải qua nỗi đau mất mát cùng căn bệnh Alzheimer của cha, Kim Cattrall nhận ra sự mong manh của kiếp người.

Nữ minh tinh sở hữu gương mặt với những góc cạnh thanh tú, hút người nhìn.

Nói về việc không sinh con, bà chia sẻ trên chương trình Woman's Hour của BBC rằng mình

không chọn "sự thiếu vắng" mà chọn một gia đình theo cách riêng của mình: tình bạn thân thiết với những người phụ nữ cùng chung tiếng nói. Ở tuổi U70, Kim Cattrall lựa chọn cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi tiêu chuẩn xã hội hay ánh hào quang quá khứ – đúng như tinh thần thẳng thắn, độc lập mà bà vốn đã truyền tải suốt nhiều thập kỷ.

Kim Cattrall của hiện tại khi đã 70 tuổi. Ảnh: IGNV

Phân đoạn ngắn của 'Samantha Jones' trong "And Just Like That":

Ảnh, video: Tư liệu