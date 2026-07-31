Tựa phim Đặc vụ Kim tái khởi động (Agent Kim reactivated) gây nên cơn sốt toàn cầu khi liên tục đứng đầu danh mục phim truyền hình của Netflix trong hơn 3 tuần liên tiếp. Nhưng bên cạnh đó, khán giả và giới điệu mộ đang đặc biệt chú ý tới nam diễn viên chính So Ji Sub, khi anh đang trở thành chủ đề thảo luận ‘nóng’ trên các nền tảng mạng xã hội.

Diễn viên So Ji Sub.

Hoạt động nghệ thuật từ năm 19 tuổi, So Ji Sub bắt đầu sự nghiệp bằng những vai phụ nhưng sau đó cơn sốt Giày thuỷ tinh đã đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp, trở thành một gương mặt nổi bật của làn sóng Hàn Quốc - Hallyu.

Sau thành công này, So Ji Sub tiếp tục góp mặt trong loạt phim truyền hình đình đám: Hung thủ vô hình, Sát thủ máu lạnh, Xin lỗi, anh yêu em, Không dung thứ... và mới đây nhất là Đặc vụ Kim tái khởi động. Anh vẫn thường được khán giả khen giữ được vóc dáng và phong độ, liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng tài tử quyến rũ của Hàn Quốc trong nhiều năm.

So Ji Sub phong độ tuổi 49.

Bên cạnh diễn xuất, ít ai biết rằng anh lại là 1 cựu vận động viên bơi lội chuyên nghiệp từng đạt huy chương cấp quốc gia và là cựu thành viên của đội tuyển bóng ném Hàn Quốc. Hơn thế nữa, nam tài tử 49 tuổi còn tham gia sản xuất phim, phát hành nhạc và tích cực hoạt động thiện nguyện. Anh nhiều lần quyên góp cho trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn và các quỹ hỗ trợ cộng đồng nhưng hiếm khi chia sẻ rộng rãi về những hoạt động này.

Đời tư, năm 2020 So Ji Sub kết hôn với phát thanh viên Jo Eun Jung kém 17 tuổi sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Cô từng là phóng viên và MC truyền hình nổi tiếng, được khán giả Hàn Quốc yêu mến gọi là "nữ thần eSports" nhờ vai trò dẫn dắt ấn tượng trong lĩnh vực thể thao điện tử. Tuy nhiên sau khi kết hôn, cô rút khỏi làng giải trí. Sau nhiều năm cặp đôi ít xuất hiện cùng nhau và gần như không có bức ảnh nào chụp chung.

Nhan sắc vợ của So Ji Sub.

Cả hai lựa chọn cuộc sống riêng tư, ít xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Trong một số cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên cho biết cuộc sống sau hôn nhân mang đến cho anh nhiều thay đổi tích cực và sự cân bằng hơn trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Ở lĩnh vực bất động sản, So Ji Sub cũng được đánh giá là 1 nhà đầu tư tài chính hiệu quả. Anh từng thành lập công ty quản lý 51K, sở hữu nhiều tài sản bất động sản giá trị cao tại Seoul. Năm 2019, nam diễn viên mua căn hộ cao cấp tại khu Hannam The Hill với giá khoảng 6,1 tỷ won (khoảng 130 tỷ đồng) để làm nhà tân hôn.

Với vị thế của ngôi sao hạng A, So Ji Sub nhiều năm liền được truyền thông Hàn Quốc xếp vào nhóm diễn viên có mức thù lao cao, dù anh chưa từng công khai cát-sê.

So Ji Sub duy trì phong độ sau nhiều chục năm làm nghề.

Ở tuổi 49, So Ji Sub vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Mới đây, anh gây chú ý khi tặng vàng nguyên chất cho gần 300 diễn viên và thành viên ê-kíp Đặc vụ Kim tái khởi động sau khi hoàn thành dự án phim mới như một lời tri ân. Hành động này nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp và khán giả, khẳng định anh là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, luôn trân trọng những người đồng hành.

Trong suốt 30 năm hoạt động nghệ thuật, So Ji Sub không vướng bất kỳ bê bối đời tư hay tranh cãi nghề nghiệp. Nam tài tử hiếm khi tham gia các chương trình truyền hình, ít chia sẻ chuyện đời tư trên mạng xã hội và luôn kín tiếng với truyền thông. Sự nhất quán và điềm đạm này của So Ji Sub đã được khán giả và giới chuyên môn ghi nhận tích cực: 1 diễn viên kỳ cựu thực thụ và chuyên nghiệp trong nghề.

So Ji Sub trong "Đặc vụ Kim tái khởi động" (Nguồn: Netflix)

Ảnh: Tư liệu