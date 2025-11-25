Ngày 25/11, tờ News1 đưa tin nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae đã qua đời vào rạng sáng cùng ngày, hưởng thọ 91 tuổi. Theo đại diện, gia đình đang chuẩn bị linh cữu và các thủ tục tang lễ.

"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae.

Sinh năm 1934 tại Hoeryong, Lee Soon Jae bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn là sinh viên khoa Triết học Đại học Seoul với vai diễn trong vở Beyond the Horizon (1956). Năm 1960, ông trở thành diễn viên khóa 1 của KBS và từ đó gắn bó với truyền hình, điện ảnh và sân khấu, xây dựng hình tượng một “ông nội quốc dân” được nhiều thế hệ khán giả kính trọng.

Ông được xem là “cây đại thụ” của truyền hình Hàn Quốc khi góp mặt ngay từ thời HLKZ-TV – giai đoạn sơ khai của ngành truyền hình nước này. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Lee Soon Jae còn hoạt động chính trị và đắc cử nghị sĩ Quốc hội khu vực Jungnang-gap (Seoul) năm 1992 với tư cách ứng viên của Đảng Tự do Dân chủ.

Trong suốt chặng đường diễn xuất đồ sộ, ông để lại nhiều tác phẩm kinh điển. Bộ phim What Is Love? (1991–1992) từng đạt rating kỷ lục 65%, giúp hình tượng “bố của Daebal” in sâu trong lòng khán giả. Ông cũng ghi dấu với dòng phim cổ trang qua Heo Jun, Sangdo cùng hàng loạt vai diễn đa dạng. Sự nổi tiếng tiếp tục bứt phá vào những năm 2000 nhờ sitcom huyền thoại High Kick! (Gia đình là số 1)nơi ông hóa thân thành nhân vật hài hước, gần gũi và được yêu mến.

Ở tuổi xế chiều, Lee Soon Jae vẫn miệt mài làm nghề. Năm ngoái, ông tham gia vở kịch Waiting for Godot While Waiting, phim Big Family và Dog Sound. Tại KBS Drama Awards 2024, ông nhận giải Daesang đầu tiên trong 70 năm sự nghiệp và xúc động chia sẻ: “Tôi luôn tin rằng một ngày nào đó cơ hội sẽ đến. Và hôm nay tôi đã nhận được món quà quý giá này”.

Nam diễn viên nhận giải "Daesang" ở tuổi 90.

Lee Soon Jae bật khóc khi phát biểu nhận giải:

Tại lễ trao giải Baeksang lần thứ 60, ông cũng gây chú ý khi nói về nghề diễn: “Diễn xuất chưa bao giờ dễ. Dù cả đời làm nghề, tôi vẫn thấy mình còn thiếu và phải học hỏi mỗi ngày. Những người xem diễn là chuyện đơn giản đều đã biến mất khỏi màn ảnh. Chỉ những ai nỗ lực đến tận cùng mới có thể đứng lại ở đây”.

Sự ra đi của Lee Soon Jae khiến công chúng bàng hoàng. Khán giả trên các diễn đàn và mạng xã hội gửi lời tiễn biệt: “Không thể tin nổi”, “Tôi lớn lên cùng những bộ phim của thầy”, “Cảm ơn thầy vì đã mang đến biết bao hạnh phúc”.