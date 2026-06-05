Theo đó, James Handy qua đời sau khi bị chém nhiều vết ở ngực khiến ông gục tại chỗ ở sân trước nhà riêng ở Los Angeles. Ông ngay lập tức được đưa tới bệnh viện nhưng đã qua đời tại đó.

Hiện trường được phong toả để điều tra. Ảnh: ABC

Michael Gledhill, 44 tuổi, con trai của bạn gái James Handy sau đó đã tự gọi cho 911 để báo cáo vụ việc. Ngay sau nhận tin báo, cảnh sát đã tới hiện trường và theo ghi nhận, Michael Gledhill đã nhận là thủ phạm giết nam diễn viên. Đây là thông báo của cảnh sát Los Angeles ngày 4/6.

Đoạn phố xảy ra án mạng sau đó đã được phong toả để phục vụ cho công tác điều tra. Thủ phạm được đưa đến nhà giam Van Nuys và sau đó được tại ngoại để chờ ngày xét xử sau khi nộp 2 triệu USD tiền bảo lãnh (khoảng 52 tỷ đồng).