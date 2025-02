Chiều 2/2, Công an huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 người có hành vi hành hung tài xế ô tô tại bến phà Cồn Nhất (thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy) vào ngày 1/2.

Hai người bị giữ khẩn cấp là Phạm Ngọc Tuân (SN 1980, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và em trai là Phạm Văn Tuyên (SN 1982, trú tại xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy).

Đối tượng hành hung nam tài xế ô tô tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Lãnh đạo Công an huyện Giao Thủy thông tin thêm, Công an thị trấn Giao Thủy đã liên lạc qua điện thoại, nói chuyện trực tiếp với nam tài xế ô tô bị hành hung là anh V.Đ.T (SN 1987, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và mời anh T. đến trụ sở Công an huyện Giao Thủy để làm việc, trình báo sự việc. Tuy nhiên, do bận công việc, anh T. chưa đến được và sẽ gửi đơn trình báo qua đường bưu điện.

Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Như đã đưa tin, ngày 1/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh nam tài xế ô tô bị nhóm người đe dọa, hành hung khi đang ngồi trên xe. Sự việc được cho là xảy ra ở bến phà Cồn Nhất, phía bờ Nam Định.

Theo nội dung trong clip, nhóm người đàn ông liên tục chửi bới, đập cửa và có hành vi hành hung tài xế. Thậm chí, một người trong số đó còn đu người lên, nhảy vào xe, dùng chân đạp thẳng vào tài xế.

Khi tài xế mở cửa xe, người này tiếp tục phân bua rồi đấm liên tiếp vào tài xế và giằng co với những người ngồi trên ô tô.

Chị D. - người ngồi trên ô tô cho biết, vào khoảng 14h15 ngày 1/2, khi các phương tiện đang xếp hàng chờ qua phà Cồn Nhất, một ô tô Camry màu đen bất ngờ chen lên trước. Anh V.Đ.T (tài xế) đã dịch xe sang để chặn lại và nhắc nhở tài xế ô tô Camry về việc cần tuân thủ xếp hàng. Tuy nhiên, nhóm người trên xe Camry đã quay ra lớn tiếng chửi bới, gọi thêm nhiều người khác đến, lao vào hành hung anh T. Một người còn đu vào xe, đạp mạnh vào tài xế T. khiến anh bị chảy máu miệng.

Theo chị D., thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài anh T. trên xe còn có 2 phụ nữ cùng nhiều trẻ nhỏ. Anh T. và nhóm người trên không có mâu thuẫn từ trước.