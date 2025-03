Sáng 6/3, ông Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội về hoạt động của Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên, lãnh đạo thành phố cùng các phòng ban chuyên môn và UBND xã Mỹ Thuận đã trực tiếp kiểm tra tại công ty.

Nam Định yêu cầu Công ty Thanh Bình An Lạc Viên công khai bảng giá dịch vụ

Lực lượng chức năng TP Nam Định đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên, yêu cầu đơn vị này niêm yết công khai quy chế và bảng giá dịch vụ.

Sáng 6/3, ông Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội về hoạt động của Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên, lãnh đạo thành phố cùng các phòng ban chuyên môn và UBND xã Mỹ Thuận đã trực tiếp kiểm tra tại công ty.

"Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi yêu cầu Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên niêm yết công khai nội quy, quy chế hoạt động tại vị trí thuận tiện để người dân dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo công ty và cơ quan chức năng để người dân phản ánh khi cần thiết. Chúng tôi cũng yêu cầu công ty công khai bảng giá các loại hình dịch vụ theo quy định", ông Huy nhấn mạnh.

Ông Huy cho biết thêm, tất cả các yêu cầu này đã được thành phố gửi đến Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên.

Trước đó, Công ty Thanh Bình An Lạc Viên đã có báo cáo giải trình và xác nhận đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội được ghi tại khu vực bán hàng của công ty, nằm trong Công viên nghĩa trang Thanh Bình, xã Mỹ Thuận, TP Nam Định.

Theo báo cáo, công ty không cấm người dân mang quách từ bên ngoài vào để đựng tro cốt sau khi hỏa táng.

Vào tháng 10/2022, Đài hóa thân Thanh Bình (thuộc Công ty Thanh Bình, tên cũ là Công ty Cổ phần Dịch vụ Tang lễ Hoàng Long) từng cấm người dân mang tiểu quách, quách gỗ vào hỏa táng. Tuy nhiên, từ tháng 1/2023, khi công ty kiện toàn lại bộ máy, quy định này đã được dỡ bỏ.

Công ty Thanh Bình cho rằng, quách sành, sứ do người dân mang đến thường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, dẫn đến tình trạng nứt, vỡ trong quá trình vận chuyển, gây khó khăn cho nhân viên. Do đó, công ty khuyến cáo người dân nên mua ít nhất 1 bình tiểu tại đài để đảm bảo an toàn.

Về chi phí phát sinh 3,5 triệu đồng cho dịch vụ "lấy xương đẹp", công ty giải thích rằng đây là chi phí cho dịch vụ hỏa táng đặc biệt, giúp giữ nguyên xương cốt. Dịch vụ này đòi hỏi thời gian và nhiên liệu gấp đôi so với hỏa táng thông thường. Công ty khẳng định chỉ cung cấp dịch vụ này khi người dân có nhu cầu và đồng ý chi trả.

Tuy nhiên, Công ty Thanh Bình thừa nhận việc nhân viên sử dụng cụm từ "lấy xương đẹp" là không phù hợp và sẽ chấn chỉnh.