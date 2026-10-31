Châu Khang sinh năm 2001, là 1 trong 4 MC được "chọn mặt gửi vàng" dẫn tại các điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra sáng mai, 1/11. Đây là lần đầu nam MC góp mặt trong đội hình dẫn chương trình ở trận chung kết năm. Anh sẽ có mặt tại điểm cầu Hưng Yên, đồng hành cùng hàng nghìn cổ động viên tiếp sức cho thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh từ THPT Chuyên Thái Bình.

Châu Khang hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí sôi động tại điểm cầu Hưng Yên.

Trong số các MC dẫn trong chung kết năm nay, Châu Khang là người trẻ tuổi nhất. Anh cũng là gương mặt GenZ triển vọng của VTV3, được khán giả biết đến qua các chương trình giải trí như: Café sáng, Sao 24h, Vũ trụ Fandom, Sao Check.. Với giọng nói miền Nam tươi mới, ngoại hình sáng và lối dẫn đầy sáng tạo, trẻ trung, anh được khán giả trẻ yêu thích, nhận về hơn 10 nghìn lượt thích khi đăng tải đoạn trích bản thân khi dẫn Vũ trụ Fandom trên nền tảng Threads.

Trước khi bén duyên với truyền hình, Châu Khang từng sở hữu những thành tích ấn tượng. Nam MC đến từ Bến Tre từng đỗ thủ khoa chuyên Lý ở bậc THCS, sau đó tiếp tục đạt thủ khoa chuyên Văn khi học tại Trường THPT chuyên Bến Tre và thủ khoa Nhạc viện TP.HCM. Không chỉ sở hữu bề dày thành tích đáng nể, Châu Khang còn sớm thử sức với nghệ thuật và giành ngôi Quán quân cuộc thi âm nhạc Ai sẽ thành sao ở tuổi 16, đồng thời là người chiến thắng cuộc thi Ngôi sao xì tin do Báo Mực Tím tổ chức.

Nam MC được yêu quý bởi năng lượng tích cực.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Châu Khang từng theo học song song tại Nhạc viện và ngành kinh tế tài chính. Tuy nhiên, lịch học dày đặc khiến anh bắt buộc phải lựa chọn. Dù gia đình mong muốn con trai theo đuổi một công việc ổn định, Châu Khang vẫn quyết định dành thời gian cho âm nhạc.

Trong cuộc phỏng vấn với VietNamNet mới đây, nam MC cho biết anh từng trải qua giai đoạn hoài nghi về lựa chọn nghề nghiệp. Sau nhiều năm theo đuổi ca hát, anh nhận ra bản thân còn yêu thích công việc giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ và kết nối với khán giả.

Vào sinh nhật tuổi 24, Châu Khang lần đầu đảm nhận vai trò MC tại 1 buổi tốt nghiệp của lớp. Sau khi nhận lời động viên từ giảng viên, Châu Khang có thêm tự tin và nghiêm túc theo đuổi nghề dẫn. Sau đó, anh vượt qua hàng trăm hồ sơ và trở thành 1 trong 2 gương mặt mới của VTV3. Châu Khang lần đầu xuất hiện trên VTV3 với vai trò MC trong chương trình Đẹp+84, ghi hình tại Hoàng thành Thăng Long. Sau đó, anh chuyển ra Hà Nội sinh sống để phát triển công việc, dù gia đình vẫn lo lắng khi con trai sống xa nhà.

Vẻ ngoài tri thức rất điển trai của nam MC sinh năm 2001.

Để thích nghi với môi trường truyền hình, Châu Khang dành nhiều thời gian quan sát các MC đi trước, tìm hiểu cách xây dựng kịch bản và xử lý tình huống. Theo chia sẻ trên VTV, anh từng dành 2 ngày xem toàn bộ mùa Đường tới cầu vồng 2020, đồng thời duy trì thói quen dậy sớm theo dõi Café sáng để học hỏi cách dẫn chương trình.

Nam MC thừa nhận bản thân vẫn còn thiếu kinh nghiệm và cần thêm thời gian để hoàn thiện. Anh chia sẻ với VTV: "Dũng cảm đối mặt với sự vụng về của bản thân và giữ được tinh thần cầu thị, đó là điều quan trọng nhất với tôi ở giai đoạn này". Sau hơn 1 năm làm nghề, Châu Khang cũng có cơ hội đứng chung sân khấu với những MC kỳ cựu tại sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập VTV3.

Châu Khang được khen ngợi bởi phong thái làm việc nghiêm túc, chỉn chu.

Đáng chú ý, Đường lên đỉnh Olympia từng là một trong những chương trình Châu Khang mong muốn được tham gia khi còn nhỏ. Anh kể từng mơ trở thành thí sinh của Đồ Rê Mí, Đường lên đỉnh Olympia hay Vua tiếng Việt. Vì vậy, việc được góp mặt tại chung kết Olympia năm nay với vai trò MC mang ý nghĩa đặc biệt đối với chàng trai 25 tuổi.

Trước trận chung kết, Châu Khang bày tỏ mong muốn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho điểm cầu Hưng Yên, cùng khán giả cổ vũ Nguyễn Huy Quang Minh trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 1/11, được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Bên cạnh Châu Khang tại Hưng Yên, 3 điểm cầu còn lại do Minh Tân, Sơn Lâm và Thái Trang đảm nhận. Hai MC Ngọc Huy và Khánh Vy tiếp tục dẫn tại trường quay chính.

Ảnh, video: FBNV