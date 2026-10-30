Đến hiện tại, thứ tự xuất phát của các thí sinh tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã được xác định và 4 điểm cầu truyền hình chung kết năm cũng đã sẵn sàng.

Mới đây, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã công bố thứ tự xuất phát của 4 thí sinh tại trận chung kết năm thứ 26.

Cụ thể, qua bốc thăm, xuất phát ở vị trí số 1 là Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên); thứ 2 là Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội); thứ 3 là Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa); thứ 4 là Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ).

4 thí sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Lần lượt từ trái sang phải: Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh và Đoàn Lê Anh Đức.

4 điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 cũng đã được xác định.

Điểm cầu Hà Nội sẽ được đặt ở Bảo tàng Hà Nội - công trình văn hóa khánh thành tháng 10/2010, nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Lưu giữ hàng nghìn tài liệu, hiện vật cùng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa Thủ đô, nơi đây hứa hẹn sẽ tiếp thêm cảm hứng và động lực cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế.

Tại điểm cầu này, MC Sơn Lâm sẽ đồng hành cùng khán giả, cổ vũ cho hành trình của Anh Đức.

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Điểm cầu Hưng Yên sẽ được đặt tại Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam – công trình thể hiện tình cảm gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với người nông dân. Đây cũng là một trong những địa điểm văn hóa, tâm linh nổi bật của tỉnh.

Tại không gian giàu ý nghĩa này, hàng nghìn học sinh, thầy cô và người dân sẽ cùng hội tụ, tạo nên bầu không khí cổ vũ sôi động, tiếp thêm động lực cho thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh.

Tại điểm cầu này, MC Châu Khang sẽ đồng hành cùng khán giả, cổ vũ cho hành trình của Quang Minh.

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Điểm cầu Phú Thọ sẽ được đặt tại khu vực tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Nằm trong không gian linh thiêng, giàu ý nghĩa lịch sử, nơi đây sẽ là điểm hội tụ của đông đảo học sinh, thầy cô và người dân, cùng cổ vũ, tiếp thêm động lực cho thí sinh Lý Thái Dương tự tin chinh phục đỉnh cao tri thức và hướng tới vòng nguyệt quế.

Đồng hành cùng khán giả tại điểm cầu, MC Minh Tân sẽ góp phần khuấy động không khí, tiếp lửa cho Thái Dương.

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Điểm cầu Khánh Hòa được đặt tại Công viên biển Bình Sơn, thuộc phường Đông Hải, nằm bên bờ biển Bình Sơn - Ninh Chử. Với không gian ven biển rộng lớn, cùng nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất duyên hải, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm hội tụ của đông đảo khán giả, tạo nên bầu không khí cổ vũ sôi động, tiếp thêm động lực cho thí sinh Trần Võ Gia Bảo trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế.

Đồng hành tại điểm cầu, MC Thái Trang sẽ cùng khán giả tiếp lửa, cổ vũ Gia Bảo tự tin tỏa sáng.

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 8h30 Chủ nhật ngày 1/11 trên VTV3.

Bốn thí sinh vào chung kết gồm Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa, nhất quý I với 175 điểm), Lý Thái Dương (Phú Thọ, nhất quý II với 200 điểm), Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên, nhất quý III với 225 điểm) và Đoàn Lê Anh Đức (Hà Nội, nhất quý IV với 220 điểm).

Nếu Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành chiến thắng, Hà Nội sẽ có 3 quán quân Olympia, ngang với Quảng Ninh và Huế.

Hưng Yên cũng có cơ hội sở hữu quán quân thứ hai nếu Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, giành chiến thắng.

Trong khi đó, Phú Thọ sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia nếu Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương) giành chiến thắng.

Khánh Hòa cũng có cơ hội lần đầu có quán quân Olympia nếu Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, giành chiến thắng. Trước đó, thành tích cao nhất của Khánh Hòa là ngôi á quân, do Nguyễn Hải Đăng đạt được năm 2019 và Đoàn Thanh Tùng năm 2025.

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học.