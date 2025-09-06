Quốc Trí sinh năm 1995, quê Đồng Tháp, từng là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không. Sau này anh bén duyên với nghệ thuật ở vai trò MC, người mẫu, từng giành Á vương Du lịch Thế giới 2023.

Mới đây, nam MC gây chú ý khi thử sức ở lĩnh vực ca hát bằng việc ghi danh Tình Bolero 2025.

MC Quốc Trí tại "Tình Bolero" 2025.

Ở tập chào sân, anh mang đến hình ảnh chàng nông dân chân chất, cất cao giọng hát ca ngợi quê hương miền Tây. Suốt hành trình cuộc thi, nam MC nỗ lực đổi mới, phát triển bản thân.

Trong đêm thi mới nhất, Quốc Trí có màn “lột xác” ấn tượng khi xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, kể câu chuyện về hành trình vượt qua những áp lực, điều tiếng để sống trọn vẹn với đam mê nghệ thuật thông qua 3 ca khúc gồm Tình đời - Ai cho tôi tình yêu - 60 năm cuộc đời.

“Tôi từng giấu gia đình, bạn bè khi theo đuổi nghệ thuật. Bởi có quá nhiều người nói rằng đây không phải là nghề. Tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng mà chỉ đang sống trọn với đam mê”, anh chia sẻ.

Nam MC quyết tâm thử sức ở lĩnh vực ca hát.

Màn trình diễn của Quốc Trí tạo nên không khí sôi nổi trên hàng ghế giám khảo. Danh ca Đình Văn khen ngợi vẻ ngoài điển trai, cách dẫn chuyện tự nhiên của đàn em.

Trong đó, nam giám khảo hết lời khen ngợi màn thể hiện 60 năm cuộc đời của Quốc Trí vì bộc lộ đúng tinh thần của bài hát: Sự yêu đời, lạc quan.

“Có thể đó là phong cách mà em nên lựa chọn nếu đi hát sau này”, Đình Văn nói.

Danh ca Phương Dung - người nổi tiếng khó tính khi làm giám khảo cũng dành những lời khen có cánh cho nam thí sinh.

Nhạc sĩ Hamlet Trương đặc biệt ấn tượng với sự tiết chế hợp lý của Quốc Trí, giúp tổng thể tiết mục trở nên hoàn hảo.

Diễn viên Kha Ly xúc động vì nghe câu chuyện của Quốc Trí. Cô ngưỡng mộ nam thí sinh vì đang là tiếp viên trưởng 1 hãng hàng không có tiếng lại chấp nhận từ bỏ để theo đuổi đam mê.

Quốc Trí nhìn nhận bản thân chưa thật sự thành công trong lĩnh vực nghệ thuật song với những gì đã làm, anh tự hào vì đã toàn tâm toàn ý, để những người thương yêu có thể yên tâm hơn về con đường mà bản thân lựa chọn.

“Tôi chọn chia sẻ câu chuyện trên sân khấu vì nhận ra rằng, ngoài kia cũng có nhiều bạn trẻ từng loay hoay, trăn trở giống mình.

Hy vọng thông điệp mà tôi gửi gắm trong các tiết mục sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp các bạn vững vàng hơn trong hành trình sắp tới”, Quốc Trí chia sẻ thêm.

Quốc Trí nói ở mỗi hành trình đều đặt cho bản thân mục tiêu để cố gắng.

Về chuyện chuyển hướng sang làm ca sĩ, cựu tiếp viên hàng không chia sẻ anh muốn mình đa năng khi hoạt động nghệ thuật. “Tất nhiên nếu được khán giả ủng hộ, tôi vẫn sẽ tự tin trình diễn”, anh cho hay.

Tiết mục thi "60 năm cuộc đời" của MC Quốc Trí

Ảnh, clip: NVCC