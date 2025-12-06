Năm nay, ban tổ chức nhận 4.161 tác phẩm của 1.604 thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành cùng sự tham gia của nhiều tác giả Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài như Nga, Anh, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hà Lan và Nhật Bản. Đáng chú ý, có thí sinh gửi tới 200 tác phẩm.

Nhà văn Lê Phương Liên - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi.

Từ hàng nghìn bài dự thi, 17 tác phẩm xuất sắc nhất được tuyển chọn để biên tập và minh họa trong tuyển tập Đóa hoa đồng thoại - Vol. 8. Theo Ban tổ chức, đây không chỉ là phần thưởng mà còn là cơ hội để tác phẩm sống cùng độc giả và lan tỏa những giá trị đẹp của văn học thiếu nhi.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Lê Thị Thu Hiền - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ niềm xúc động khi nhìn lại hành trình 8 năm của cuộc thi: "Từ 18 năm trước khi đi tìm mua truyện cho con, tôi luôn tự hỏi vì sao lại có quá ít sách thiếu nhi Việt Nam. Khi dịch tranh truyện Ehon, tôi mơ đến ngày những cuốn Ehon do chính người Việt sáng tác được bày bán rộng rãi, rồi mơ đến ngày truyện thiếu nhi Việt Nam giành giải thưởng quốc tế và được mua bản quyền ở nước ngoài".

Trong số các tác giả được vinh danh năm nay, Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 2006) gây chú ý với tác phẩm Ứng dụng Tắt Buồn. Đây là truyện thiếu nhi đầu tiên em viết, cũng là lần đầu biết đến cuộc thi Đóa hoa đồng thoại và giành giải cao nhất. Tên của Phong sẽ được khắc lên cup Đóa hoa đồng thoại.

Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 2006) giành giải Đóa hoa đồng thoại.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Phong cho biết vốn quen viết về những đề tài người lớn, đôi khi nặng nề và lý tính nên ban đầu khá bối rối khi thử sức ở thể loại dành cho trẻ em. Em từng nghĩ đến việc đưa vào truyện thiếu nhi những khái niệm lớn như chủ nghĩa nữ quyền hay hiện sinh nhưng càng viết càng thấy gượng gạo.

"Em nhận ra viết cho trẻ con không phải là nhồi nhét triết lý mà phải xuất phát từ sự ngây ngô, đồng thời cũng soi chiếu tâm hồn người lớn – những người đôi khi quên mất cách buồn hay cách cảm", Phong chia sẻ.

Tác phẩm ra đời trong một buổi tối khi tác giả trở về nhà trong cảm giác cô đơn và chợt nhớ đến không khí ấm áp ở quê. "Em nhận ra lâu nay mải mê học hành, tìm niềm vui tạm bợ trên mạng xã hội mà quên mất cảm xúc thật của chính mình".

Ứng dụng Tắt Buồn kể về cô bé Liên - người sở hữu một ứng dụng có thể tắt mọi nỗi buồn chỉ với một lần chạm. Nhưng khi nỗi buồn biến mất, Liên cũng đánh mất khả năng rung động. Chỉ đến khi gặp cậu bé Mít - người để dành nỗi buồn để kể cho cái cây nghe, cô mới hiểu rằng buồn không phải thứ cần loại bỏ mà là một phần giúp con người thấu hiểu và yêu thương hơn.

Phong cho biết Liên chính là hình ảnh phản chiếu của bản thân - một người từng muốn "tắt buồn" để dễ sống hơn. Còn Mít được lấy cảm hứng từ người em họ hồn nhiên, ngây ngô nhưng đầy ấm áp.

Nhà văn Lê Phương Liên - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi đã có lúc nghẹn ngào khi chia sẻ về tác phẩm Ứng dụng Tắt Buồn. Theo bà, viết cho thiếu nhi không phải để dạy trẻ con mà để trẻ dạy lại mình. Nỗi buồn cũng đáng được yêu, vì chính nó giúp chúng ta lớn lên.