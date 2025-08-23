HĐQT - BGH, Thầy cô và gia đình đón Minh Khánh sau kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA). Ảnh: NTCC

Nếu như năm 2023, Minh Khánh khiến thầy cô, bạn bè và gia đình vỡ òa hạnh phúc với Huy chương Bạc Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO), thì đến năm 2025, cậu học trò tiếp tục viết nên kỳ tích khi giành thêm Huy chương Bạc Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA). Hai tấm huy chương ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt - Khoa học tổng hợp và Thiên văn - đã cho thấy niềm đam mê bất tận với tri thức của nam sinh Newton.

Minh Khánh xuất sắc dành Huy chương Bạc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2023. Ảnh: NTCC

Đặc biệt, tại cả hai kỳ thi Olympic quốc tế, Minh Khánh đều là nam sinh trường tư thục hiếm hoi của Hà Nội được lựa chọn vào đội tuyển. Việc một học sinh Newton liên tiếp góp mặt và tỏa sáng trên đấu trường quốc tế đã trở thành hiện tượng đáng tự hào, không chỉ mang lại vinh quang cho bản thân và gia đình, mà còn khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của Trường THCS - THPT Newton, ngôi trường tư thục vừa tròn 16 năm xây dựng và phát triển.

Hoàng Phạm Minh Khánh đưa lá cờ Việt Nam tung bay trên đấu trường quốc tế

Học sinh toàn diện với bảng vàng thành tích nối dài

Nhắc đến Minh Khánh, nhiều thầy cô gọi em là “cậu học trò toàn diện”. Ngoài niềm đam mê đặc biệt với Vật lý và Thiên văn, Khánh còn giỏi đều các môn Toán, Hóa, Sinh, tiếng Anh. Thành tích học tập của em là minh chứng rõ rệt: giải Nhì Học sinh giỏi Thành phố môn Toán, giải Nhì môn Khoa học, giải Ba Hóa học vượt cấp, giải Ba Toán cấp Thành phố dù chỉ mới học lớp 10 nhưng đã tranh tài cùng học sinh lớp 12; Huy chương Bạc môn Vật lý tại Trại hè Hùng Vương lần thứ XVIII năm 2024,…

Hoàng Phạm Minh Khánh nhận Bằng khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Lễ tuyên dương là Học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô

Không dừng lại ở đó, trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2024, Minh Khánh tiếp tục ghi dấu ấn khi giành giải Nhì môn Vật lý - đánh dấu lần đầu tiên có học sinh đến từ một trường tư thục tham dự và đạt giải. Hai năm liên tiếp, em được tuyên dương là Học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô.

Bước ngoặt từ lựa chọn “bẻ lái”

Ít ai biết rằng, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024, Minh Khánh đã đỗ vào nhiều hệ chuyên của các trường danh tiếng: Chuyên Toán và Chuyên Lý - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Chuyên Toán và Chuyên Hóa - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Thế nhưng, Khánh và gia đình đã quyết định “bẻ lái”, ghi danh vào lớp “săn học bổng” - 10G0 của Trường Newton. Quyết định tưởng chừng táo bạo ấy lại mở ra một hành trình đáng nhớ.

Chị Phạm Minh - mẹ Minh Khánh chia sẻ: “Hai năm qua, nhà trường không chỉ giúp con phát huy hết khả năng học tập mà còn rèn luyện kỹ năng, ngoại ngữ và bản lĩnh. Newton thực sự là bệ phóng khai phá tài năng cho con”.

Trường Newton không chỉ đem đến môi trường học tập hiện đại, mà còn luôn khuyến khích học sinh khám phá, thử sức, dám chinh phục. Từ các câu lạc bộ học thuật, những kỳ thi học sinh giỏi khu vực, quốc gia cho đến đấu trường quốc tế, Newton đã luôn đồng hành, trao cho Khánh những cơ hội để tỏa sáng.

Trường Newton là nơi trao cơ hội cho các em học sinh thỏa sức tỏa sáng

Không dừng lại ở những tấm huy chương danh giá, Minh Khánh còn ấp ủ ước mơ theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực Vật lý và Thiên văn học. Em mong muốn được học tập tại những môi trường giáo dục tiên tiến trên thế giới để sau này có thể mang tri thức, công trình nghiên cứu trở về đóng góp cho đất nước. Thành tích hôm nay chỉ là bước khởi đầu cho hành trình dài mà Khánh đang quyết tâm chinh phục.

Thành tích của Minh Khánh không chỉ là chiến thắng của một cá nhân, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của cả một tập thể - Trường THCS - THPT Newton. Trong suốt 16 năm hình thành và phát triển, Newton đã khẳng định vai trò là bệ phóng cho những tài năng trẻ, chứng minh rằng học sinh từ một ngôi trường tư thục hoàn toàn có thể vươn tới đỉnh cao trí tuệ, sánh vai cùng bạn bè quốc tế.

Phương Dung