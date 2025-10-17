Hôm nay (21/2), Công an TP Thủ Đức, TPHCM vào cuộc xác minh về đoạn clip ghi lại sự việc 2 tài xế ô tô dừng xe giữa đường, cầm kiếm dọa chém nhau đang được chia sẻ trên mạng xã hội.
Lãnh đạo UBND xã Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai học sinh xảy ra mâu thuẫn, một em bị bạn dùng dao đâm và đã tử vong sau đó.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 17/10, tại khu vực cây xăng thôn Xa Thư (xã Quảng Bình). Trong lúc xảy ra xô xát, một nam sinh Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) đã dùng dao tấn công bạn học lớp 12 cùng trường.
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Nhóm người đi xe tải đến trước một cây xăng ở Bình Dương rồi dùng hung khí tấn công nhân viên, hai bên sau đó lao vào ẩu đả khiến khách hoảng loạn bỏ chạy.
Từ những dấu hiệu lạ, Cảnh sát 141 hóa trang phát hiện 2 nam thanh thiếu niên tàng trữ dao, vỏ chai thủy tinh trong ba lô để đi giải quyết mâu thuẫn.