Lãnh đạo UBND xã Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai học sinh xảy ra mâu thuẫn, một em bị bạn dùng dao đâm và đã tử vong sau đó.

Nam sinh được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ảnh: CTV

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 17/10, tại khu vực cây xăng thôn Xa Thư (xã Quảng Bình). Trong lúc xảy ra xô xát, một nam sinh Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) đã dùng dao tấn công bạn học lớp 12 cùng trường.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.