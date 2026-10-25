Từng quên kịch bản trong lần đầu thi dẫn chương trình, Vũ Minh Tiến tiếp tục thử sức ở nhiều sân chơi và giành danh hiệu Nam vương Sinh viên Thanh lịch 2026.

Vũ Minh Tiến là sinh viên năm thứ 4 ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Tiến có GPA 3,95/4,0, từng đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu cấp trường và giải Nhì Cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2026. Mới đây, nam sinh giành danh hiệu Nam vương Sinh viên Thanh lịch 2026, sau cuộc thi có hơn 300 hồ sơ đăng ký từ các trường đại học trên cả nước.

Cú vấp đầu tiên và hành trình chinh phục sân khấu

Hai năm trước, tại cuộc thi dẫn chương trình Light On The Mic, Vũ Minh Tiến lần đầu bước ra sân khấu lớn với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, trước đông đảo khán giả và máy quay, nam sinh hồi hộp đến mức quên lời dẫn đã chuẩn bị. Tiến đứng lặng khoảng 10 giây, không thể tiếp tục phần thi trơn tru như dự định và dừng chân tại Top 15 chung cuộc.

“Lần vấp ngã đó giúp mình nhận ra nếu đặt kỳ vọng cao nhưng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng và chưa biết cách kiểm soát tâm lý, mình rất dễ tự tạo áp lực. Đây cũng là trải nghiệm tiếp thêm động lực để mình cải thiện bản thân và thử sức ở những cơ hội tiếp theo”, Minh Tiến nhớ lại.

Vũ Minh Tiến trong khoảnh khắc đăng quang Nam vương Sinh viên Thanh lịch 2026. Ảnh: NVCC

Từ trải nghiệm đó, nam sinh Ngoại thương bắt đầu trau dồi kỹ năng dẫn chương trình, hùng biện, tranh biện và thuyết trình.

Tiến lần lượt ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi lớn với loạt thành tích như Quý quân Marketing Big Day 2024, giải Nhất cuộc thi Hùng biện Tuổi trẻ Thủ đô 2025, Quý quân cuộc thi Tôi lên tiếng 2025 và danh hiệu Nam vương Thương trường tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2026.

Học cách “xóa cúp” để làm mới chính mình

Hành trình tại cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026 tiếp tục mang đến cho nam sinh Ngoại thương những bài học mới.

Ở buổi huấn luyện đầu tiên cùng Top 50 thí sinh, dù từng giành Quán quân một cuộc thi hùng biện, Tiến chưa thể hiện tốt ở phần thi giới thiệu bản thân. Tiến ví trải nghiệm ấy như “gáo nước lạnh” dội thẳng vào những kinh nghiệm mình đã có.

Minh Tiến đoạt giải Nam vương Thương trường tại Duyên dáng Ngoại thương 2026. Ảnh: NVCC

Sau buổi tập, Minh Tiến nhận được góp ý từ ban tổ chức rằng nội dung trình bày còn hạn chế, chưa đi sâu vào vấn đề; phong thái và cách thể hiện cần thay đổi để thoát khỏi sự an toàn nếu muốn chinh phục ngôi vị cao nhất.

Lời nhận xét thẳng thắn giúp Tiến nhận ra bài học đắt giá về sự thích nghi: Kinh nghiệm và danh hiệu cũ có thể trở thành rào cản nếu áp dụng vào một sân chơi mới.

“Điều mình cần học là cách cân bằng giữa màu sắc cá nhân và những tiêu chí của cuộc thi, để vừa thể hiện được bản thân, vừa đáp ứng yêu cầu của phần thi”, Tiến nói.

Sau đó, Minh Tiến chủ động điều chỉnh cách thể hiện, kết hợp tư duy phản biện sắc bén với phong thái lịch lãm và khả năng kết nối cộng đồng.

Bước vào đêm chung kết, tại phần thi ứng xử, nam sinh được hỏi về định nghĩa “công dân toàn cầu”. Đưa ra góc nhìn riêng, Minh Tiến nhấn mạnh: Người trẻ hội nhập không chỉ bằng ngoại ngữ hay khả năng thích nghi đa văn hóa, mà cốt lõi là bước ra thế giới với tư duy cởi mở nhưng phải giữ gìn giá trị Việt Nam trong tim.

Kiến thức về môi trường quốc tế và sự khác biệt giữa các nền văn hóa tại giảng đường Ngoại thương cùng kinh nghiệm thực chiến sân khấu đã giúp nam sinh tự tin bảo vệ quan điểm.

Vũ Minh Tiến khi được xướng tên với danh hiệu Nam vương. Ảnh: NVCC

Nhà báo Ngô Bá Lục, thành viên ban giám khảo, đánh giá Minh Tiến có màn thể hiện “nuốt mic”, gây ấn tượng mạnh bởi cả kỹ năng nói lẫn thông điệp truyền tải.

Không để danh hiệu giới hạn hành trình phía trước

Sau đăng quang Nam vương Sinh viên Thanh lịch, Minh Tiến không xem danh hiệu là điểm dừng hay sự hoàn hảo tuyệt đối.

Nam sinh thừa nhận việc thử sức ở nhiều lĩnh vực đôi khi khiến mình băn khoăn vì “biết mỗi thứ một ít” mà chưa thực sự chuyên sâu. Tiến cho rằng tuổi trẻ là thời điểm phù hợp để thử sức, tích lũy trải nghiệm trước khi lựa chọn hướng đi lâu dài.

Nam vương Thanh lịch 2026 đặt mục tiêu tiếp tục thử sức ở những vai trò và thử thách mới. Ảnh: NVCC

Xác định danh hiệu luôn đi kèm trách nhiệm, Tiến mong muốn tận dụng sức ảnh hưởng nhằm truyền cảm hứng để người trẻ tự tin thử sức ở những lĩnh vực mới.

Sắp tới, bên cạnh mục tiêu hoàn thành chương trình học đúng hạn và phấn đấu đạt bằng tốt nghiệp xuất sắc, Minh Tiến dự định tiếp tục trau dồi kỹ năng giao tiếp và tham gia các dự án xã hội. Nam sinh khẳng định sẽ không giới hạn mình trong một khuôn mẫu cố định mà luôn sẵn sàng đón nhận trải nghiệm mới.

“Giá trị lâu dài nhất không nằm ở những danh hiệu hay thành tích đạt được, mà là những phiên bản tốt hơn của bản thân sau mỗi hành trình”, Tiến bộc bạch.

Với Minh Tiến, danh hiệu Nam vương là một dấu mốc trong hành trình trưởng thành. Nam sinh cho biết sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng, tham gia các dự án xã hội và thử sức ở những vai trò mới.