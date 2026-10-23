Trở thành thủ khoa đầu ra Học viện Quân y, Trần Trương Công Cường là một trong 18 người được phong quân hàm thượng úy ngay sau khi tốt nghiệp.

Trần Trương Công Cường (sinh năm 2001, Đà Nẵng) vừa tốt nghiệp Học viện Quân y với 8,61/10 điểm, trở thành thủ khoa đầu ra, đồng thời được phong quân hàm thượng úy. Niềm vui đến cùng lúc khi Cường nhận tin trúng tuyển vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bắt đầu công việc của một bác sĩ luân khoa.

“Em chưa bao giờ đặt mục tiêu phải trở thành thủ khoa. Trong mỗi năm học, em chỉ cố gắng hoàn thành tốt từng môn, từng học kỳ và đạt kết quả cao nhất trong khả năng của mình”, Cường chia sẻ.

Chọn trường quân đội để đỡ gánh nặng cho bố mẹ

Có bố là sĩ quan, từng công tác tại Trường Quân sự Quân khu V, còn ông nội là bác sĩ quân y, hình ảnh của ông và bố đã góp phần nuôi dưỡng trong Cường mong muốn trở thành quân nhân.

Công Cường là thủ khoa Học viện Quân y. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, quyết tâm thi vào trường quân đội của Cường còn xuất phát từ điều kiện kinh tế gia đình. Sau Cường còn hai em trai sinh đôi. Ngày Cường vào đại học, bố cũng đã nghỉ hưu. Vì thế, môi trường quân đội sẽ giúp giảm gánh nặng học phí cho bố mẹ, nhất là khi nam sinh muốn theo đuổi ngành y khoa vốn có thời gian đào tạo dài.

Cường cũng bị cận thị nên cân nhắc hướng đi phù hợp với bản thân. Học viện Quân y là nơi nam sinh có thể theo đuổi cả hai mong muốn là khoác áo blouse trắng và trở thành quân nhân.

Hành trình học tập của Cường kéo dài 6,5 năm, trong đó có 6 tháng đầu tham gia khóa huấn luyện tân binh tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Trở về trường sau khóa huấn luyện đó, Cường bắt tay ngay vào việc học với ý thức phải nỗ lực nhiều hơn để theo kịp chương trình.

Khó khăn đầu tiên với Cường, đến từ nền tảng kiến thức. Trong khi phần lớn các bạn học là “dân” khối B00, Cường lại dự thi đầu vào bằng tổ hợp A00. Vì vậy, nam sinh nhận thấy mình có một số bất lợi khi học một số môn đại cương, đặc biệt là những môn đòi hỏi kiến thức Sinh học.

Cường hiện công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: NVCC

Thay vì để những hạn chế ban đầu ảnh hưởng đến kết quả học tập, Cường chủ động tìm cách bù đắp kiến thức còn thiếu. Nam sinh luôn đọc bài trước khi đến lớp, đồng thời tìm thêm tài liệu nước ngoài, xem các video mô phỏng trên mạng để hiểu sâu hơn nội dung bài giảng. Khi gặp vấn đề chưa rõ, Cường không ngại hỏi bạn bè và các anh chị khóa trên.

Sự cần cù và tinh thần tự học dần giúp nam sinh vượt qua những khó khăn ban đầu.

Được phong hàm thượng úy ngay sau khi tốt nghiệp

Suốt thời gian học tập tại Học viện Quân y, Cường còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và có hai đề tài đạt giải ba cấp Học viện. Ngoài ra, nam sinh hai lần được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, có 6 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được công nhận là Chiến sĩ thi đua toàn quân cùng nhiều danh hiệu và học bổng khác.

Dù đạt nhiều thành tích, Cường cho biết mục tiêu ban đầu của mình đơn giản chỉ là học xong, tốt nghiệp và được trở về gần nhà công tác.

Tuy nhiên, qua từng năm học, được thầy cô định hướng, truyền cảm hứng và được những người xung quanh động viên, Cường dần có thêm động lực và muốn thử sức ở những mục tiêu cao hơn.

Cường được phong hàm thượng úy ngay sau khi tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp, Cường được phong quân hàm thượng úy, trúng tuyển vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đây là giai đoạn bác sĩ trẻ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thông qua thực hành lâm sàng ở nhiều khoa khác nhau, đồng thời củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp trước khi theo đuổi một chuyên ngành sâu.

Hiện Cường chưa xác định chuyên ngành sẽ theo đuổi lâu dài, nhưng dành sự quan tâm cho Nội tim mạch và Ung bướu.

Với Cường, tấm bằng thủ khoa và quân hàm thượng úy là dấu mốc đáng nhớ sau hơn 6 năm học tập, rèn luyện, nhưng cũng mở ra những yêu cầu mới. Trước mắt, Cường muốn tận dụng thời gian tại bệnh viện để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm qua từng ca bệnh và từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn.

Mục tiêu Cường hướng tới là trở thành người thầy thuốc “sâu về y lý, giỏi về y thuật và giàu y đức”.