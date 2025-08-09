Xem video:

Nam sinh 21 tuổi Jubin Lalu Jacob điều khiển chiếc SUV Toyota Fortuner trắng, biển số “VIP” KL 33 P 9909, trong tình trạng say rượu. Camera an ninh ghi lại cảnh xe này lao vào hàng loạt phương tiện trên đường ở thành phố Kottayam (Ấn Độ).

Bắt đầu từ khu vực một cửa hàng vải, Fortuner do Jubin cầm lái tông mạnh vào đuôi chiếc Maruti Swift đang đỗ, khiến phần đuôi xe này hư hỏng nặng. Tiếp đó, camera khác cho thấy Fortuner suýt đâm trúng hai người đi xe máy, những người chỉ kịp nhảy ra, tránh trong tích tắc trước khi húc đổ chiếc xe máy.

Theo báo địa phương, tổng cộng có ít nhất 7 phương tiện bị chiếc SUV này tông trúng, trong đó có một cặp đôi, một xe lam và một xưởng sửa chữa. May mắn không có ai tử vong hay bị thương nghiêm trọng.

Người dân chứng kiến quyết không tha kẻ gây tai nạn, một nhóm đã truy đuổi, buộc chiếc Fortuner phải dừng lại khi lao vào cây đa ở Panampalam, gần Arpookkara, Kottayam. Jubin bị khống chế và bàn giao cho cảnh sát. Khám xét xe, lực lượng chức năng thu giữ rượu.

Bảo Ngọc (theo Cartoq)

