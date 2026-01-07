Tranh biện hiện là một từ khóa rất hot trong giới giáo dục, khi Tranh biện được coi là kĩ năng cần thiết để phát triển tư duy phản biện cho học sinh Việt Nam. Vì vậy trong tháng 12 vừa rồi, CLB Tranh biện của trường TH School đã tổ chức giải Tranh biện Quốc tế Vietnam International Schools’ Debating Championship (VISDC), sân chơi học thuật hàng đầu về Tranh biện cho các bạn học sinh Việt Nam và quốc tế.

Các thí sinh tại giải đấu quy mô quốc tế VISDC 2025

Cuộc thi quy tụ dàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, cùng với dàn giám khảo tới từ hơn 10 quốc gia châu Á. Trong 3 ngày diễn ra cuộc thi, các thí sinh đã tranh luận về nhiều chủ đề từ giáo dục, kinh tế tới AI, văn hóa - xã hội…

Đội thi vô địch ở bảng Quốc tế là đội thi đến từ Hàn Quốc - KWSDC Blue. Trong khi đó, 2 đội Việt Nam lần lượt vô địch bảng Mở rộng là đội Vietnamese Beef Noodle Soup và Bảng U14 là đội VADP Na2CL.

Trận chung kết bảng mở rộng đầy kịch tính giữa đội Việt nam (bên trái) và đội Hàn Quốc (bên phải)

Đội Vô địch bảng U14 (bên phải)

Cuộc thi VISDC được tổ chức trong nỗ lực đưa tranh biện quốc tế về Việt Nam của nam sinh lớp 11 đang theo học tại TH School - Phạm Tuấn Anh Minh - Chủ tịch Câu lạc bộ Tranh biện trường TH School - Laconia.

Nam sinh lớp 11 của TH School - Laconia Phạm Tuấn Anh Minh

Phạm Tuấn Anh Minh cho biết, Minh đã từng tham gia nhiều cuộc thi Tranh biện theo chuẩn quốc tế tại nhiều quốc gia trên thế giới. Minh tin rằng, các giải Tranh biện theo tiêu chuẩn nơi thí sinh không được chuẩn bị trước ở nhà, không có AI là 1 thử thách về trí tuệ, kiến thức với tất cả các bạn học sinh. Vì vậy khi mang format Tranh biện quốc tế về tổ chức tại Việt Nam, Phạm Tuấn Anh Minh cùng các thành viên CLB Tranh biện TH School cũng rất lo lắng vì không biết liệu học sinh Việt Nam có thể làm quen với format cũng như đạt thành tích tốt trên một đấu trường quốc tế, nơi các đội thi nước ngoài cũng rất có kinh nghiệm hay không.

Phạm Tuấn Anh Minh không thể giấu niềm tự hào khi cuối cùng trong 4 bảng đấu, có 2 bảng đấu mà đội thi vô địch đến từ Việt Nam, đặc biệt mỗi đội thi đều có sự tham gia của 1 bạn học sinh tới từ ngôi trường mà Minh đang theo học - TH School. “Thành công ngày hôm nay là nỗ lực của rất nhiều giờ rèn luyện, đấu tập cũng như huấn luyện của các thầy cô cũng như các anh chị HLV Tranh biện”, Minh nói.

Vũ Minh Khang - Vô địch bảng Mở rộng (bên trái) và Nguyễn Hoàng Bảo Ngân - Vô địch bảng U14 (bên phải)

Phạm Tuấn Anh Minh cũng nhấn mạnh, việc đưa Tranh biện quốc tế về Việt Nam trong giai đoạn mà bộ môn này còn chưa được sự quan tâm từ nhiều bậc phụ huynh là 1 khó khăn, nhưng bạn tin rằng với thành công của các đội Việt Nam năm nay, cũng như việc Tranh biện đang là chìa khóa đưa nhiều học sinh Việt Nam tới với Đại học Quốc tế (như cách mà chị gái của Anh Minh - Phạm Thục Hà Vy đã đạt 100% học bổng vào các Đại học tại Hong kong, Australia) thì bạn tin rằng, Giải đấu Tranh biện quốc tế VISDC sẽ càng ngày càng thu hút nhiều học sinh và phụ huynh tham gia hơn nữa.

Phương Dung