Khánh Hòa:

Chiều 4/5, Công an tỉnh Khánh Hòa hoàn tất khám nghiệm, bàn giao thi thể thanh niên tử vong trong ô tô cho gia đình lo hậu sự.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: N.X

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân lưu thông qua Quốc lộ 27C (đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) phát hiện một ô tô màu trắng, biển số Khánh Hòa đỗ ven đường trong thời gian dài.

Nghi có dấu hiệu bất thường, một số người đến kiểm tra thì thấy một nam thanh niên gục trên ghế lái, gọi nhiều lần nhưng không phản ứng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Nam Khánh Vĩnh và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu xác định nạn nhân là anh N.T.H. (28 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.