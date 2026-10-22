Xuất hiện trong video buông cả hai tay khỏi tay lái khi đi trên quốc lộ 4C, nam thiếu niên ở Tuyên Quang bị tịch thu xe gắn máy.

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Ngày 22/10, Cục CSGT cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Công an xã Cán Tỷ và Công an xã Bạch Đích xác minh, xử lý hai nam thiếu niên có hành vi vi phạm giao thông xuất hiện trong video trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người điều khiển xe buông cả hai tay khỏi tay lái, “múa quạt”, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 4C, đoạn qua xã Cán Tỷ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Ch.V.Q. (17 tuổi, trú tại thôn Lùng Búng, xã Bạch Đích) điều khiển xe mô tô biển số 23AY-022.XX khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm. Q. bị phạt 750.000 đồng.

Trường hợp còn lại là Ch.T.V. (16 tuổi, trú tại thôn Phú Tỷ, xã Bạch Đích), điều khiển xe gắn máy biển số 22AA-728.XX. Với hành vi buông cả hai tay khỏi tay lái khi xe đang chạy, V. bị áp dụng hình thức tịch thu phương tiện.

Hai thiếu niên Ch.V.Q. và Ch.T.V. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng cũng đang xem xét xử lý phụ huynh của Q. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.