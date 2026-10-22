Bị CSGT yêu cầu dừng xe vì chạy quá tốc độ ở Lào Cai, nữ tài xế Lexus không chấp hành yêu cầu làm việc, điều khiển ô tô tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngày 22/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Kim Anh (32 tuổi, trú phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội chống người thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng đối với Lê Kim Anh. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, khoảng 16h05 ngày 19/10, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ trên đường Trần Phú, phường Cam Đường.

Phát hiện ô tô Lexus biển số 24A-412.53 do Kim Anh điều khiển chạy với tốc độ 59km/h tại đoạn đường cho phép tối đa 50km/h, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Khi được thông báo lỗi vi phạm, Kim Anh không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe.

Khi được yêu cầu vào vị trí làm việc, Kim Anh không chấp hành mà lên ô tô, đóng cửa, nổ máy để rời đi. Dù cán bộ CSGT và 2 cán bộ cảnh sát cơ động nhiều lần ra tín hiệu dừng xe, nữ tài xế vẫn điều khiển ô tô tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy.

Nữ tài xế điều khiển xe Lexus tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy. Ảnh: CACC

Sau sự việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Cam Đường xác minh, yêu cầu Kim Anh đưa ô tô trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Kết quả kiểm tra không phát hiện nữ tài xế có nồng độ cồn hoặc chất ma túy trong cơ thể.

Làm việc với cơ quan công an, Kim Anh thừa nhận hành vi vi phạm, bày tỏ hối hận và xin lỗi các cán bộ trong tổ công tác.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.