Thực khách trải nghiệm 28 nhà hàng Michelin trong vòng 24 giờ. Ảnh: Guinnessworldrecords

Joshua Fyksen, một tín đồ ẩm thực đến từ Las Vegas (Mỹ) gây chú ý với trải nghiệm có một không hai. Anh đã hoàn thành hành trình tại thành phố New York với tổng cộng 28 nhà hàng Michelin trong vòng 24 giờ. Đây là một con số khiến ngay cả những người sành ăn nhất cũng phải kinh ngạc.

Trong ngày 9-10/5/2025, Joshua đã dùng bữa tại tổng cộng 28 nhà hàng danh giá đạt danh hiệu cao quý Michelin ở thành phố New York. Với thành tích này, mới đây, anh chính thức được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận.

Joshua chia sẻ sau khi hoàn thành điểm dừng chân thứ 17, anh bắt đầu cảm thấy no, nhưng phải đến nhà hàng thứ 28, anh mới thực sự thấy thỏa mãn.

Đằng sau thành tích này là một kế hoạch chi tiết đến từng phút, với danh sách đặt chỗ được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, theo GWR.

Những món ăn Joshua Fyksen đã thưởng thức. Ảnh: Guinnessworldrecords

Anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng từng nhà hàng, từ thực đơn đến thời gian phục vụ. Anh tận dụng mọi cơ hội, kể cả những quầy bar nhỏ trong các nhà hàng cao cấp để tiết kiệm thời gian.

Không chỉ vậy, anh còn chủ động liên hệ trực tiếp với các nhà hàng để xin ngoại lệ, như phục vụ sớm hoặc chuẩn bị khẩu phần nhỏ hơn. Một số nơi đã đồng ý hỗ trợ, giúp anh tối ưu hóa lịch trình.

"Tôi đã gửi email cho một số nhà hàng và xin ngoại lệ. Một vài nhà hàng đã đồng ý, một số thậm chí còn mở cửa sớm hơn để phục vụ tôi, nhưng hầu hết vẫn giữ nguyên giờ giấc làm việc thông thường", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, hành trình không hoàn toàn suôn sẻ. Ngay trước ngày thử thách, một nhà hàng bất ngờ đóng cửa, khiến kế hoạch phải điều chỉnh gấp rút.

Để hoàn thành thử thách, Joshua đã bay từ Las Vegas đến New York. Tổng chi phí cho riêng tiền ăn lên tới gần 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng), chưa kể tiền tip và khoảng 470 USD (hơn 12 triệu đồng) chi phí di chuyển giữa các địa điểm.

"Tôi thậm chí không muốn tính tổng chi phí. Nhưng được thưởng thức các món ăn từ những đầu bếp tài năng là điều hoàn toàn xứng đáng", anh chia sẻ.

Hiện anh là chuyên gia rượu vang tại một nhà hàng nổi tiếng ở Las Vegas và đặc biệt yêu thích việc khám phá ẩm thực. Anh thừa nhận mình không có đủ thời gian để tận hưởng trọn vẹn từng nhà hàng trong quá trình thực hiện kỷ lục. Anh sẽ quay lại trong tương lai để trải nghiệm kỹ hơn.