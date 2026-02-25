Đại diện đơn vị tổ chức Mister Vietnam - Người mẫu nam Việt Nam vừa điều chỉnh tên gọi mới thành Nam vương Việt Nam. Đồng thời, Nam vương Toàn cầu 2021 Danh Chiếu Linh cũng chính thức được bổ nhiệm trở thành Trưởng BTC cuộc thi.

Nam vương Danh Chiếu Linh được bổ nhiệm làm trưởng BTC Mister Vietnam.

Theo BTC, Danh Chiếu Linh nắm quyền Trưởng BTC - người điều hành cuộc thi Mister Vietnam mùa 2 ngay từ thời điểm khởi động. Thế nhưng anh thấy mình vẫn cần có thêm thời gian học hỏi, trau dồi kinh nghiệm hơn nữa trước khi vào cương vị mới.

Danh Chiếu Linh từng được biết đến và yêu mến với tên gọi “Nam vương chân đất” vì hình ảnh mộc mạc, chân chất và chăm chỉ công việc vườn tược khi tham gia đấu trường nhan sắc dành cho nam giới.

Sau khi giành ngôi vị Á vương Toàn cầu 2021 và được trao lại danh hiệu Nam vương Toàn cầu 2021 (do Nam vương thắng giải bị tước danh hiệu không lâu sau cuộc thi), Danh Chiếu Linh đã hoạt động tích cực trên các sân khấu biểu diễn thời trang với vai trò người mẫu.

Danh Chiếu Linh từng được gọi là “Nam vương chân đất” vì các hoạt động ở núi rừng.

Tuy nhiên, một khoảng thời gian khá dài, Danh Chiếu Linh thường xuyên cập nhật hình ảnh với việc xây dựng, chăm sóc vườn tược, tận hưởng cuộc sống nơi núi rừng… khiến nhiều người hoài nghi anh rút lui khỏi làng giải trí.

Ít ai biết đây là khoảng thời gian Danh Chiếu Linh toàn tâm toàn ý chuẩn bị các bước đi chiến lược cho Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam.

Danh Chiếu Linh chia sẻ, với danh hiệu, sứ mệnh của một Nam vương Toàn cầu, anh thấy mình cần có trách nhiệm để phát triển cuộc thi dành cho nam giới tại Việt Nam, góp phần làm phong phú, mạnh mẽ hơn sân chơi nhan sắc cho nam giới.

Mục tiêu của anh là tìm kiếm những đại diện tiêu biểu của nam giới Việt để thi đấu, chinh phục những đỉnh cao mới trong các cuộc thi dành cho nam giới trên thế giới.

Danh Chiếu Linh (thứ 3, từ trái qua) và các quán quân, á quân của cuộc thi Mister Vietnam.

“Tôi hy vọng với nhiệt huyết và khát vọng sẽ làm tốt vai trò mà chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn đã giao phó cho mình.

Tôi mong được góp phần làm sôi động hơn sân chơi nhan sắc cho nam giới tại Việt Nam và cùng nam giới Việt chinh phục những nấc thang mới trên đấu trường nhan sắc dành cho nam thế giới”, Danh Chiếu Linh bày tỏ.

Danh Chiếu Linh trình diễn tại Mister Vietnam 2019

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC