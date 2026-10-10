Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An miễn toàn bộ viện phí cho ông Nguyễn Viết Q. là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án xảy ra tại Đồng Nai.

Ngày 10/10, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, đơn vị tiếp nhận ông Nguyễn Viết Q. (41 tuổi, ngụ xã Bình Minh, TP Đồng Nai) để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Bệnh viện quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị cho ông Q., bao gồm cả chi phí lưu trú tại phòng VIP, nhằm giúp bệnh nhân yên tâm điều trị.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Viết Q. Ảnh: Bệnh viện 115 Nghệ An

Theo bệnh viện, ông Q. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 76%, chịu nhiều di chứng nặng nề về gân, cơ và thần kinh. Bên cạnh những tổn thương thể chất, ông còn phải đối mặt với cú sốc tinh thần lớn sau khi mất vợ và hai con trong vụ án mạng.

Trước đó, sau hơn một tháng cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), ngày 7/10, ông Q. được gia đình làm thủ tục xuất viện, đưa về quê. Sau đó, ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Trong vụ án xảy ra vào rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh (tỉnh Đồng Nai), ông Q. là người duy nhất sống sót trong gia đình sau khi bị tấn công. Vợ và hai con của ông tử vong, còn ông bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.