Sau hơn một tháng cấp cứu và điều trị, bệnh nhân Nguyễn Viết Q. là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án xảy ra tại Đồng Nai đã được xuất viện.

Ngày 7/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, gia đình đã làm thủ tục cho ông Nguyễn Viết Q. (41 tuổi, ngụ xã Bình Minh, TP Đồng Nai) xuất viện sau thời gian dài điều trị.

Ông Q. được xuất viện và đưa về quê tiếp tục điều trị. Ảnh: A.X

Hiện sức khỏe của ông Q. dần ổn định. Ông có thể đi lại chậm, giao tiếp và nói chuyện bình thường. Sau khi xuất viện, ông được người thân đưa về quê để tiếp tục chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Ông Q. là người duy nhất sống sót trong vụ án xảy ra rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Vụ việc khiến vợ ông cùng hai người con tử vong còn ông bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu.

Liên quan vụ án, ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Anh (21 tuổi) về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, sau khi chia tay bạn gái 17 tuổi, Đức Anh nảy sinh ý định trả thù. Rạng sáng 3/9, bị cáo tìm đến nhà người yêu cũ nhưng không đột nhập được, sau đó trèo sang nhà ông Q. và tấn công gia đình này, khiến vợ cùng hai con ông Q. tử vong, ông Q. bị thương nặng.

Do đang điều trị, ông Q. không thể đến dự phiên tòa. HĐXX tuyên án tử hình đối với Đức Anh, tổng hợp hình phạt cho các tội danh trên.