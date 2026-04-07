Trong nhịp sống hiện đại, con người phải đối mặt với nhiều yếu tố gây hại như ô nhiễm môi trường, thực phẩm tiềm ẩn hóa chất, áp lực công việc và thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Những tác động này có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, từ đó gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sống. Chính vì vậy, xu hướng tìm kiếm các giải pháp chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và bền vững ngày càng được quan tâm.

Nhờ sự tiến bộ của khoa học, các nhà nghiên cứu tại Nhật Bản đã phát hiện và ứng dụng Fucoidan, một hợp chất sinh học quý giá có trong các loại tảo nâu sinh trưởng tại vùng biển Okinawa, nơi hội tụ điều kiện tự nhiên thuận lợi về ánh sáng, dòng chảy và độ tinh khiết của nguồn nước. Tiêu biểu trong số đó là tảo nâu Mozuku và Mekabu.

Về bản chất, Fucoidan là một polysaccharide có độ nhớt cao, đóng vai trò như “lá chắn tự nhiên”, giúp tảo thích nghi, bảo vệ cấu trúc và duy trì sự sống bền bỉ trước những biến động của môi trường biển.

Thu hoạch tảo nâu Mozuku ở vùng biển Okinawa. Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku

Từ nguồn nguyên liệu tự nhiên quý giá này, Fucoidan đã được nghiên cứu và phát triển thông qua các quy trình hiện đại nhằm giữ trọn giá trị tinh túy của đại dương. Ngày nay, các sản phẩm Fucoidan chất lượng cao không chỉ dừng lại ở việc bổ sung dưỡng chất, mà còn hướng đến tối ưu khả năng hấp thu và phát huy hiệu quả trong cơ thể.

Dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku là sản phẩm kết hợp giữa Fucoidan từ tảo nâu Mozuku, Mekabu và tinh chất nấm Agaricus theo công thức tổng hợp. Công thức độc đáo này mang lại giá trị cộng hưởng, góp phần hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, phù hợp cho người cần giảm tác hại do hóa trị, xạ trị.

Fucoidan Umi No Shizuku được sản xuất với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku

Hiện nay, sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku đã có mặt tại Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Umi No Shizuku. Sản phẩm có dạng viên uống và dạng nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho mọi đối tượng, lứa tuổi.

Để tăng cường kết nối với người tiêu dùng, công ty tổ chức các buổi hội thảo thường niên, nơi khách hàng có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cập nhật các thông tin khoa học liên quan đến Fucoidan.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku. Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku

Công ty TNHH Umi No Shizuku hiện đã có hai văn phòng chính thức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tọa lạc tại khu vực trung tâm, với vị trí thuận tiện và dễ dàng di chuyển. Không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp mang đến sự thoải mái cho khách hàng khi đến tư vấn và tìm hiểu sản phẩm.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty TNHH Umi No Shizuku)