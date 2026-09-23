Động cơ Euro 4, giảm mạnh chất gây ô nhiễm, không khí sạch hơn

Trong bối cảnh Việt Nam từng bước siết chặt tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thông, Honda Việt Nam đã chủ động thích ứng với chiến lược phát triển song song, vừa đẩy mạnh cải tiến công nghệ động cơ đốt trong thân thiện với môi trường trên xe xăng, vừa phát triển hệ sinh thái xe điện, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Honda Sh mode 125 thế hệ 2027 trang bị động cơ xăng eSP+ 4 van đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Ảnh: HVN

Ngày 18/9, Honda Việt Nam ra mắt mẫu Sh mode 125 thế hệ mới đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cao hơn.

Trên cơ sở nền tảng động cơ eSP+ truyền thống, hãng tập trung vào các cải tiến công nghệ nhằm kiểm soát phát thải tối ưu hơn. Sức mạnh vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vẫn giữ nguyên nhưng trên thế hệ mới, động cơ Honda Sh mode đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 với khả năng có thể giảm tới 40% lượng khí thải so với đời trước. Đây là điểm nâng cấp đáng giá nhất theo công bố của nhà sản xuất.

Để đạt được tiêu chuẩn khí thải cao hơn, hệ thống phun xăng điện tử được tinh chỉnh nhằm tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu, hạn chế hình thành các chất gây ô nhiễm ngay từ bên trong động cơ. Đồng thời, hệ thống xử lý khí thải trên đường ống xả được nâng cấp để kiểm soát hiệu quả hơn các chất độc hại trước khi thải ra môi trường.

Động cơ eSP+ 4 van trên Honda Sh mode 2027 được cải tiến hệ thống phun xăng điện tử và hệ thống xử lý khí thải đáp ứng Euro 4 . Ảnh: HVN

Theo đó, các chất độc hại trong khí thải xe máy gồm CO, HC và Nox được giảm tối đa. Điều này càng thêm ý nghĩa tại các đô thị như Hà Nội, TP.HCM, nơi thường xuyên ùn tắc giao thông, kẹt xe, bụi mịn cao.

Một giá trị quan trọng khác là khả năng thích ứng với các quy định kiểm soát khí thải ngày càng khắt khe ở Việt Nam. Theo Thông tư 70/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày 1/7/2026, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải đáp ứng quy chuẩn khí thải Mức 4, tương đương Euro 4.

Cùng với đó, theo Quyết định 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lộ trình kiểm định khí thải xe máy đang lưu hành sẽ bắt đầu tại Hà Nội và TP.HCM từ ngày 1/7/2027. Tại Hà Nội, theo Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội”, được HĐND thành phố thông qua ngày 15/6/2026, xe máy xăng không đạt Mức 3 sẽ bị cấm đi vào Vành đai 1 từ 1/1/2028.

Với động cơ Euro 4 - tương ứng tiêu chuẩn khí thải Mức 4, Honda Sh mode 2027 đáp ứng tất cả các quy định trên, phù hợp với định hướng của Chính phủ.

Mẫu xe có kiểu dáng sang trọng, thanh lịch, phù hợp người trẻ tuổi. Ảnh: HVN

Với Honda Sh mode 2027, người dùng không phải thay đổi thói quen tham gia giao thông khi sử dụng. Những ưu điểm của xe máy xăng vẫn được phát huy trọn vẹn: tiếp nhiên liệu nhanh, không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc, thuận tiện cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam chia sẻ: “Là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực xe hai bánh tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng một xã hội di chuyển xanh hơn có thể được hiện thực hóa thông qua cả quá trình điện hóa và những bước tiến không ngừng trong công nghệ động cơ đốt trong”.

Trước Sh mode 2027, Honda Việt Nam đã lần lượt giới thiệu Vario 125 và Super Cub C125 với động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, thể hiện rõ định hướng chiến lược nâng cấp công nghệ kiểm soát khí thải đang mở rộng trên nhiều dòng xe máy xăng, từ xe phổ thông đến các mẫu cao cấp.

Vẻ đẹp chuẩn sang bền vững theo thời gian

Với nhiều người dùng Việt Nam, Honda SH là biểu tượng phong cách sống gắn với sự thành đạt, đẳng cấp và gu thẩm mỹ tinh tế của người sở hữu. Mẫu xe ra mắt trong nước lần đầu vào năm 2013 và liên tục được cải tiến, tinh chỉnh không chỉ động cơ mà còn cả thiết kế, trang bị.

Honda Sh mode 125 thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam tháng 9/2026. Ảnh: HVN

Trong gia đình SH, Sh mode có vị trí riêng với thiết kế gọn gàng, mềm mại và thanh lịch hơn so với SH 125i hay SH 160i. Mẫu xe đặc biệt phù hợp với phụ nữ, giới văn phòng và những người trẻ yêu thích thời trang.

Honda Sh mode mang kiểu dáng thanh lịch, phù hợp với khách hàng nữ. Ảnh: HVN

Ở thế hệ 2027, Honda Sh mode 125 được làm mới diện mạo với hệ thống đèn LED phía trước, tạo hình với những điểm sáng như dải trang sức lấp lánh, kết hợp chi tiết mạ chrome liền mạch từ cụm đèn đến thân xe đầy tinh tế, cuốn hút.

Đầu xe Honda Sh mode 125 với dải đèn lấp lánh

Mẫu xe còn ghi điểm với mặt đồng hồ TFT 4,2 inch hoàn toàn mới, mang đến khả năng hiển thị sắc nét, màu sắc phong phú và trải nghiệm quan sát trực quan hơn. Hệ thống khóa thông minh Smart Key lần đầu được bổ sung chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện. Hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C, trong khi cốp xe dung tích 18,5 lít đáp ứng nhu cầu mang theo vật dụng thiết yếu hằng ngày.

Mặt đồng hồ TFT 4,2 inch trên mẫu Honda Sh mode. Ảnh: HVN

Cốp xe dung tích 18,5 lít. Ảnh: HVN

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Tiện ích cổng sạc USB Type-C ở hộc để đồ. Ảnh: HVN

Mẫu xe tiếp tục duy trì khung dập hàn eSAF có trọng lượng nhẹ và độ bền cao. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước ở ba phiên bản Cao cấp, Thể thao, Đặc biệt hỗ trợ người lái kiểm soát phương tiện khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Về giá, phiên bản Tiêu chuẩn trang bị phanh CBS có giá đề xuất từ 60,79 triệu đồng; phiên bản Cao cấp có giá từ 65,89 triệu đồng; phiên bản Đặc biệt có giá 67,09 triệu đồng, phiên bản Thể thao giá từ 67,59 triệu đồng.

Honda Sh mode 125 thế hệ 2027 có 4 phiên bản

Honda Sh mode 2027 được mở bán từ ngày 2/10/2026 thông qua hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.

Thạch Thảo