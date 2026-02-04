Nhiều gia đình trẻ chủ động xây dựng nền tảng tài chính cho thai kỳ và sinh nở, nhằm giúp hành trình đón con diễn ra nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn.

Nỗi băn khoăn sau những chiếc giỏ đầy

Ở tháng thứ bảy của thai kỳ, Minh Anh (29 tuổi, TP.HCM) gần như đã hoàn tất việc chuẩn bị giỏ đồ đi sinh. Góc nhỏ trong phòng em bé được sắp xếp gọn gàng với quần áo sơ sinh, bình sữa, tã bỉm và các vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, cùng với sự háo hức khi tự tay chuẩn bị từng món đồ cho con là những băn khoăn rất thực tế. “Đồ dùng cho con có thể bổ sung dần, nhưng chi phí y tế thì khó dự trù chính xác”, Minh Anh chia sẻ. Những thay đổi về phương pháp sinh hay nhu cầu chăm sóc y tế cho mẹ và bé có thể khiến ngân sách gia đình cần được tính toán kỹ càng hơn.

Thực tế, những lo lắng của Minh Anh khá phổ biến trong cộng đồng mẹ bầu. Nhiều mẹ bầu hiện đại chuẩn bị kỹ phần “nhìn thấy được”, nhưng vẫn mong muốn có thêm một điểm tựa tài chính để thêm an tâm cho hành trình sinh nở.

Lấp đầy “khoảng trống” trong kế hoạch đón con

Bên cạnh khoản dự trù cho viện phí sinh dự kiến, nhiều gia đình trẻ ngày nay bắt đầu quan tâm hơn đến việc xây dựng kế hoạch chi trả xuyên suốt thai kỳ - từ khám thai định kỳ, sinh nở đến chăm sóc mẹ và bé sau sinh.

Thay vì để các chi phí phát sinh ảnh hưởng đến ngân sách chung, nhiều cặp vợ chồng trẻ có xu hướng chủ động phân bổ tài chính ngay từ khi có kế hoạch mang thai. Trong đó, bảo hiểm thai sản được xem như một giải pháp hỗ trợ, giúp gia đình chủ động kiểm soát chi phí và người mẹ có thể tập trung trọn vẹn cho sức khỏe, tinh thần trong những giai đoạn quan trọng.

Với sự chuẩn bị này, chiếc thẻ bảo hiểm thai sản trở thành một phần thiết yếu trong “giỏ đồ đi sinh” của mẹ bầu hiện đại: tính trước một bước để mang lại cảm giác an tâm dài hạn.

Giải pháp đồng hành cho hành trình làm mẹ

Từ nhu cầu thực tế của các gia đình trẻ, Dai-ichi Life Việt Nam giới thiệu Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 - giải pháp tài chính được thiết kế dành riêng cho thai kỳ và sinh nở, tập trung vào việc hỗ trợ chi phí y tế, đồng hành cùng mẹ bầu từ những tháng đầu thai kỳ đến thời khắc vượt cạn và cả những ngày đầu đời quan trọng của bé.

Sản phẩm mang đến 4 lựa chọn chương trình linh hoạt, với hạn mức chi trả tối đa lên đến 55 triệu đồng cho mỗi năm hợp đồng, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của từng gia đình. Trọng tâm của sản phẩm là Quyền lợi sinh con, hỗ trợ chi phí y tế thực tế cho cả sinh thường lẫn sinh mổ, giúp mẹ an tâm lựa chọn dịch vụ sinh tại các bệnh viện uy tín. Đặc biệt, trong trường hợp mẹ sinh từ hai bé trở lên trong cùng một lần sinh, hạn mức chi trả sẽ được nhân đôi, hỗ trợ tài chính thiết thực cho gia đình khi đón thêm thành viên.

Với Quyền lợi khám thai, sản phẩm hỗ trợ tài chính tối đa 6 triệu đồng trong mỗi năm hợp đồng, mang đến sự an tâm cho mẹ trong quá trình theo dõi thai kỳ theo đúng khuyến nghị y khoa. Phạm vi bảo vệ được áp dụng toàn cầu, giúp khách hàng chủ động lựa chọn cơ sở y tế trong và ngoài nước theo mong muốn.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc mẹ, sản phẩm còn tiếp tục bảo vệ bé trong 7 ngày đầu đời thông qua Quyền lợi chăm sóc sơ sinh, chi trả theo chi phí y tế thực tế trong phạm vi hạn mức từng chương trình bảo hiểm, cho các chi phí theo dõi, điều trị những vấn đề thường phát sinh trong giai đoạn đầu đời của trẻ như vàng da sơ sinh, nhiễm trùng…

Mẹ thêm an tâm khi cần hỗ trợ y tế chuyên sâu

Bên cạnh các quyền lợi chăm sóc thai sản thông thường, Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 còn bao gồm quyền lợi chi trả đối với 14 biến chứng thai sản từ phổ biến đến phức tạp, hỗ trợ tài chính trong những trường hợp cần can thiệp y tế chuyên sâu. Quyền lợi này giúp hoàn thiện bức tranh bảo vệ toàn diện cho mẹ và bé trong suốt thai kỳ.

Đồng thời, dịch vụ bảo lãnh viện phí tại nhiều cơ sở y tế uy tín trong nước và quốc tế cũng giúp gia đình giảm bớt thủ tục tài chính, tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé.

Một thai kỳ khỏe mạnh không chỉ đến từ việc chăm sóc sức khỏe, mà còn từ trạng thái tinh thần ổn định của người mẹ. Khi bài toán chi phí được chuẩn bị chu đáo, chị em có thể bước vào hành trình làm mẹ với tâm thế chủ động, nhẹ nhàng hơn. Khi giỏ đồ đi sinh đã đủ đầy từ những vật dụng nhỏ lẫn sự an tâm dài lâu, khoảnh khắc con chào đời cũng thêm ý nghĩa và trọn vẹn yêu thương.

Tìm hiểu về Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 tại: https://tinyurl.com/newthaisan

(Nguồn: Dai-ichi Life Việt Nam)