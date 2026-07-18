Nhạc sĩ Kim Hyung Seok vừa đăng tải bức ảnh buổi gặp gỡ vợ chồng diễn viên Lee Young Ae.

Lee Young Ae và chồng doanh nhân (bên trái) trong bữa tiệc với bạn.

Trong ảnh, Lee Young Ae diện áo trắng kết hợp chân váy hoa, trẻ trung ở tuổi 55. Ngồi cạnh cô là ông xã - doanh nhân Jung Ho Young, 75 tuổi.

Vài năm qua, nữ diễn viên gần như không tham gia dự án mới. Cô cùng ông xã tập trung nuôi dạy các con đang ở tuổi dậy thì. Họ sống tại biệt thự ở Yangpyeong (tỉnh Gyeonggi), trải nghiệm cuộc sống nông dân yên bình.

Lee Young Ae trong 1 bài phỏng vấn kể việc lập gia đình muộn giúp cô trân trọng mái ấm hơn. Cô tiết lộ ông xã là người tinh tế, ấm áp, luôn biết chăm sóc người khác.

Lee Young Ae đến thăm lại nơi quay phim "Nàng Dae Jang Geum".

Theo giới truyền thông, dù đã hạn chế hoạt động trong vài năm gần đây nhưng sức hút của Lee Young Ae chưa bao giờ giảm sút. Diễn viên luôn nằm trong top nữ diễn viên kiếm bộn tiền nhất Hàn Quốc với hàng chục triệu đô la mỗi năm.

Tài sản ước tính của Lee Young Ae hiện lên tới gần 300 triệu USD nhờ các khoản đầu tư chứng khoán, sở hữu cổ phần tại các công ty lớn nhỏ, hợp đồng quảng cáo các nhãn hiệu mỹ phẩm.

"Nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae được khen ngợi là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn. Dù không thường xuyên chú trọng trang điểm đậm như nhiều ngôi sao khác, nữ diễn viên sinh năm 1971 vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ vì thần thái sang trọng, quý phái.

Lee Young Ae sinh năm 1971, là nữ diễn viên nổi tiếng châu Á qua hàng loạt bộ phim đình đám như Nàng Dae Jang Geum, Anh em nhà bác sĩ... Nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi tài năng mà còn nhờ đời tư sạch sẽ.

Năm 2009, Lee Young Ae chính thức kết hôn với Jeong Ho Young, một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn. Đám cưới được hai bên gia đình tổ chức kín đáo tại Mỹ. Họ đón đôi song sinh chào đời 2 năm sau đó.

Nhan sắc tuổi ngoài 50 của Lee Young Ae

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu