Sau hơn 10 năm làm dâu, Trần Thanh Thanh (quê gốc Ninh Bình, hiện sống ở TPHCM, kinh doanh tiệm bánh) vẫn nhớ như in kỷ niệm ngày đầu về nhà chồng tương lai ra mắt.

Thanh chia sẻ, chị là người phụ nữ có lối ăn mặc phóng khoáng, thường mặc đồ ngắn. Trước khi về ra mắt, chị từng hỏi bạn trai: “Em có phải thay đổi phong cách không, có cần mua mấy bộ đồ dài tay để mặc cho phù hợp không". Và chị nhận được đáp án: “Không, em cứ là em thôi. Em có sao thì em cứ về như vậy”.

Mẹ chồng, nàng dâu có mối quan hệ tốt đẹp. Ảnh cắt từ clip

Bản thân Thanh từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Khi đó, chị cũng không muốn đeo cho mình một chiếc mặt nạ nào cả. Chị chỉ muốn sống thật với mình.

Ngày đó, chị mặc một chiếc quần soóc ngắn, về nhà bà Vũ Thị Thu (69 tuổi, Thái Nguyên) ra mắt. Ở thời điểm đó, phong cách ấy không phù hợp với chốn thôn quê. Tuy nhiên, bà Thu không bận lòng.

Thậm chí, khi một người họ hàng phàn nàn, bà thẳng thắn đáp: “Kệ nó. Mọi người cứ lo cho con của mọi người đi, nó mặc sao thoải mái là được”.

“Phản ứng của mẹ khiến tôi bất ngờ và có cảm giác được bảo vệ. Trước đó, tôi hay bị đánh giá về cách ăn mặc nhưng mẹ thì khác”, chị Thanh chia sẻ.

Chị Thanh hạnh phúc khi được mẹ chồng bảo vệ. Ảnh cắt từ clip

Sau đó không lâu, chị Thanh thổ lộ với mẹ chồng tương lai chuyện từng đổ vỡ hôn nhân và có 1 đứa con riêng. Bà Thu không bận tâm chuyện đó. Với bà, hạnh phúc của con quan trọng hơn tất cả.

Hơn 10 năm qua, bà Thu làm cho con dâu rất nhiều thứ. Chị Thanh khẳng định: “Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay, nền móng xuất phát từ mẹ chồng tôi”.

Khi mới kết hôn, vợ chồng chị Thanh sống trong một căn trọ nhỏ. Sau nhiều năm gắn bó, họ có một khoản tiền tiết kiệm chung khoảng vài trăm triệu đồng. Họ rất muốn mua nhà để ổn định cuộc sống nhưng số tiền đó chưa đủ.

Thấy vậy, bà Thu sẵn sàng gửi cho con trai khoản tiền lớn, để con hoàn thành ý nguyện mua nhà.

“Lúc đó, tôi đang có tiền, thấy con mua nhà mà thiếu tiền nên tôi gửi cho luôn. Con mình mà, cho là cứ cho vô tư”, bà Thu nói.

“Mẹ cho hơn một nửa số tiền mua nhà nhưng không dặn dò con trai phải đứng tên riêng hay sao cả. Mẹ tốt như vậy”, chị Thanh xúc động nói.

Bà Thu luôn yêu thương, thấu hiểu con dâu. Ảnh cắt từ clip

Nhiều năm qua, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của chị Thanh luôn tốt đẹp. Đôi bên có điểm chung là yêu cỏ cây hoa lá nhưng lại không có duyên trồng và chăm sóc.

“Điểm chung của mẹ con tôi là thích trồng cây nhưng trồng cây nào chết cây đó”, bà Thu cười chia sẻ.

Bà Thu sống ở Thái Nguyên, còn vợ chồng chị Thanh sống ở TPHCM. Vì muốn được gặp mẹ chồng, mỗi năm chị Thanh đều chủ động đặt vé máy bay về quê vài lần. Cũng có khi, chị đón bố mẹ chồng vào TPHCM chơi, rồi cả gia đình cùng đi du lịch.

Bà Thu hài lòng về nàng dâu xinh đẹp, giỏi giang, sống tình cảm. Khúc mắc lớn nhất trong lòng bà là sau hơn 10 năm chung sống, con trai, con dâu vẫn chưa có mụn con chung.

Cho đến giờ, bà vẫn không biết rõ nguyên nhân của việc này. Bà thường khuyên nhủ các con, con cái chính là sợi dây kết nối, giúp tổ ấm nhỏ thêm bền chặt. Thậm chí, có lúc bà nói rõ: “Nếu các con không đẻ thì phí công mẹ cho các con làm đám cưới”. Tuy nhiên, cho đến cùng bà vẫn tôn trọng lựa chọn của con cái.

Chị Thanh thổ lộ, chuyện sinh con là do chồng chị quyết định. Bản thân chị rất mong muốn sinh thêm con nhưng khi chồng chưa sẵn sàng, chị không muốn ép buộc. Thấu hiểu nỗi lòng con dâu, bà Thu không gây thêm áp lực.

Cuối chương trình Mẹ chồng - nàng dâu, bà Thu nhắn nhủ: “Mẹ không mong muốn gì nhiều. Mẹ cứ thấy các con khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc là mẹ mừng rồi. Thêm nữa, con cố gắng sinh cho mẹ một đứa cháu”.

Chị Thu đáp lại: “Con chỉ mong mẹ khỏe mạnh, sống với chúng con thật lâu”.