Nâng mũi bảo tồn đang trở thành xu hướng được nhiều người quan tâm nhờ khả năng giữ lại cấu trúc tự nhiên. Tuy nhiên, sự khác biệt về giải phẫu mũi Á Đông và châu Âu khiến phương pháp này không thể áp dụng giống nhau cho mọi trường hợp.

Khác biệt giải phẫu tạo nên cách tiếp cận phẫu thuật riêng

Những năm gần đây, thuật ngữ “nâng mũi bảo tồn” (Preservation Rhinoplasty) xuất hiện ngày càng phổ biến trên các diễn đàn làm đẹp và mạng xã hội. Hình ảnh những ca phẫu thuật tại châu Âu với mức độ can thiệp tương đối hạn chế nhưng vẫn tạo được dáng mũi hài hòa khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao một số trường hợp chỉ cần chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ, trong khi nhiều dáng mũi tại châu Á lại cần đến kỹ thuật nâng mũi cấu trúc với hệ thống nâng đỡ phức tạp hơn?

Theo bác sĩ CKI Hoàng Nhung, sự khác biệt này cần được nhìn nhận từ góc độ giải phẫu học thay vì đánh giá đơn thuần mức độ can thiệp của từng phương pháp.

“Không ít người cho rằng nâng mũi bảo tồn là kỹ thuật hiện đại hơn, còn nâng mũi cấu trúc đã lỗi thời vì phải can thiệp nhiều hơn. Thực tế, yếu tố quyết định không nằm ở việc bác sĩ lựa chọn làm ít hay làm nhiều, mà là nền tảng giải phẫu của từng chiếc mũi có đáp ứng được phương pháp đó hay không”, bác sĩ Hoàng Nhung phân tích.

TikToker Cậu Bảy Quận 3 sau 6 tháng nâng mũi tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ AZ NOSE

Cần nền tảng giải phẫu phù hợp

Trên thực tế, những quan điểm về phẫu thuật nâng mũi bảo tồn đã xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên, phương pháp này được quan tâm trở lại trong những năm gần đây khi phẫu thuật thẩm mỹ mũi ngày càng hướng đến kết quả tự nhiên, hạn chế tổn thương mô và giữ lại tối đa cấu trúc vốn có.

Đây là định hướng phù hợp với xu thế phẫu thuật hiện đại. Ở nhiều người châu Âu, sống mũi thường có độ cao tự nhiên tốt hơn, xương mũi dài hơn, đầu mũi có độ nhô rõ và hệ thống sụn nâng đỡ tương đối vững chắc. Nhờ nền tảng này, trong một số trường hợp, bác sĩ có thể tập trung xử lý phần gồ sống mũi, điều chỉnh đường nét hoặc tinh chỉnh đầu mũi mà vẫn giữ lại phần lớn cấu trúc ban đầu.

“Muốn bảo tồn thì trước hết phải có cấu trúc đủ tốt để bảo tồn. Khi nền tảng giải phẫu đã thuận lợi, bác sĩ có thể ưu tiên giữ lại những gì tự nhiên nhất”, bác sĩ Hoàng Nhung chia sẻ.

Bác sĩ CKI. Hoàng Nhung phân tích hình CT 3D khi tư vấn trực tiếp cho khách hàng

Đặc điểm mũi Á Đông đặt ra yêu cầu khác về nâng đỡ

Theo bác sĩ Hoàng Nhung, khi nói về mũi Á Đông, nhiều người thường chỉ nghĩ đến đặc điểm sống mũi thấp. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn lại nằm ở hệ thống nâng đỡ đầu mũi.

Trên thực tế, nhiều người châu Á có đầu mũi nhỏ hơn, độ nâng đỡ tự nhiên hạn chế hơn, vách ngăn mũi mỏng hơn và mô mềm vùng đầu mũi dày hơn. Chính vì vậy, nếu chỉ nâng cao sống mũi mà không xử lý đúng phần nâng đỡ bên dưới, đầu mũi có thể không đạt được hình dáng mong muốn hoặc khó duy trì sự ổn định lâu dài.

Điều này cũng lý giải vì sao trong nhiều trường hợp, bác sĩ không chỉ đơn thuần nâng cao sống mũi mà còn phải tăng cường khả năng nâng đỡ cho đầu mũi để toàn bộ cấu trúc hoạt động hài hòa như một thể thống nhất.

Nâng mũi cấu trúc: Gia cố nền tảng khi cần thiết

Bác sĩ Hoàng Nhung cho rằng có thể hình dung chiếc mũi giống như một ngôi nhà. Nếu nền móng đã chắc chắn, việc sửa chữa hay cải tạo sẽ đơn giản hơn. Nhưng nếu nền móng chưa đủ vững, muốn xây cao hơn hoặc thay đổi hình dáng thì trước tiên cần gia cố phần chịu lực.

"Nâng mũi cấu trúc không có nghĩa là can thiệp nhiều bằng mọi giá. Mục tiêu của phương pháp này là xây dựng lại hệ thống nâng đỡ khi thật sự cần thiết, giúp đầu mũi có điểm tựa ổn định hơn và hạn chế những biến dạng có thể xảy ra theo thời gian”, bác sĩ Hoàng Nhung cho biết.

Bác sĩ CKI. Hoàng Nhung cho khách hàng ngồi dậy xem dáng mũi trước khi đóng vết khâu

Cũng theo bác sĩ, xu hướng hiện nay của phẫu thuật mũi trên thế giới không phải là chạy theo một kỹ thuật duy nhất. Dù là bảo tồn hay can thiệp sâu hơn vào cấu trúc thì mục tiêu chung vẫn là tôn trọng giải phẫu tự nhiên và chỉ can thiệp ở mức vừa đủ cho từng trường hợp cụ thể.

Không có một phương pháp phù hợp với mọi dáng mũi

Mỗi chiếc mũi có đặc điểm giải phẫu riêng, vì vậy cũng không tồn tại một kỹ thuật phù hợp với tất cả.

Bác sĩ Hoàng Nhung chia sẻ quan điểm rằng điều quan trọng không phải là chiếc mũi được thực hiện bằng phương pháp bảo tồn hay nâng mũi cấu trúc, mà là bác sĩ hiểu rõ nền giải phẫu của từng khách hàng thông qua các hình ảnh CT3D, thăm khám và tư vấn trực tiếp để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp.

“Một ca nâng mũi thành công không được đánh giá bằng việc can thiệp ít hay nhiều, mà ở chỗ bác sĩ có lựa chọn đúng phương pháp, can thiệp vừa đủ để tạo sự hài hòa với gương mặt và hướng đến kết quả ổn định lâu dài hay không”, bác sĩ Hoàng Nhung nhấn mạnh.

(Nguồn: Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ AZ NOSE)