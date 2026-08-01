1. Phụ nữ nước châu Á nào tăng chiều cao mạnh nhất trong thế kỷ qua?
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Nhật Bản
0%
- Hàn Quốc0%
- Trung Quốc0%
- Hà Lan0%Chính xác
Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, phụ nữ Hàn Quốc là nhóm có mức tăng chiều cao trưởng thành lớn nhất thế giới trong khoảng 100 năm qua, tăng trung bình 20,2 cm.
Nghiên cứu tổng hợp dữ liệu từ 1.472 khảo sát với hơn 18,6 triệu người tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, phân tích chiều cao của các thế hệ sinh từ năm 1896 đến 1996. Kết quả cũng cho thấy nam giới Iran là nhóm tăng chiều cao nhiều nhất ở nam giới, với mức tăng trung bình 16,5 cm, trong khi chiều cao trưởng thành gần như không thay đổi ở một số quốc gia thuộc châu Phi cận Sahara và Nam Á.
2. Nam giới nước nào luôn duy trì vị trí cao nhất thế giới?
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Hà Lan
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- Đan Mạch0%
- Mỹ0%
- Đức0%Chính xác
Theo World Population Review, trong nhiều thập kỷ qua, Hà Lan luôn nằm trong nhóm quốc gia có nam giới cao nhất thế giới và nhiều năm giữ vị trí dẫn đầu. Nam giới nước này có chiều cao trung bình khoảng 183 cm. Theo sát phía sau là Bỉ, Đan Mạch và Montenegro, tạo thành nhóm quốc gia có chiều cao nổi bật ở Bắc và Đông Âu.
3. Nam giới nước nào đang chững lại, thậm chí giảm nhẹ về chiều cao trung bình?
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Đức
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- Hà Lan0%
- Mỹ0%
- Thụy Điển0%Chính xác
Chiều cao trung bình của nam giới Mỹ gần như chững lại trong khoảng 30 năm qua, thậm chí giảm nhẹ. Nguyên nhân không phải do di truyền mà xuất phát từ các yếu tố môi trường như gia tăng bất bình đẳng, tỷ lệ béo phì ở trẻ em và sự chênh lệch trong chăm sóc sức khỏe cũng như dinh dưỡng trước sinh.
Năm 1900, nam giới Mỹ từng đứng đầu thế giới về chiều cao. Đến năm 2025, họ đã rơi khỏi nhóm 25 quốc gia có nam giới cao nhất.
4. Yếu tố di truyền quyết định khoảng bao nhiêu phần trăm sự khác biệt về chiều cao?
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20-40%
0%
- 40-60%0%
- 60-80%0%
- Trên 90%0%Chính xác
Các nhà khoa học ước tính 60-80% sự khác biệt về chiều cao giữa các cá nhân được quyết định bởi yếu tố di truyền. Tuy nhiên, 20-40% còn lại phụ thuộc vào môi trường, bao gồm chế độ dinh dưỡng, chăm sóc y tế, phòng chống bệnh tật và điều kiện sống.
Vì vậy, di truyền không phải yếu tố quyết định duy nhất; dinh dưỡng và môi trường sống có thể giúp một người đạt hoặc không đạt tiềm năng chiều cao vốn có.
5. Trên phạm vi toàn cầu, chiều cao có mối tương quan mạnh với yếu tố nào?
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Diện tích quốc gia
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- GDP bình quân đầu người0%
- Khí hậu0%
- Mật độ dân số0%Chính xác
Theo World Population Review, chiều cao có mối tương quan khá chặt chẽ với GDP bình quân đầu người, đồng thời còn phản ánh khả năng tiếp cận giáo dục, chất lượng y tế và dinh dưỡng.
Nhìn chung, những quốc gia có thu nhập cao thường có điều kiện đảm bảo dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tốt hơn, giúp người dân phát huy tối đa tiềm năng phát triển chiều cao.
Tuy nhiên, đây không phải là quy luật tuyệt đối, bởi bất bình đẳng xã hội cũng có thể khiến một quốc gia giàu nhưng người dân không đạt chiều cao như kỳ vọng.
6. Chỉ số nào hiện được các chuyên gia y tế công cộng sử dụng như một thước đo sự phát triển của nhiều quốc gia đang phát triển?
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Cân nặng trẻ sơ sinh
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- Chiều cao của nữ sinh 18 tuổi0%
- Tuổi thọ trung bình0%
- Chỉ số BMI của người trưởng thành0%Chính xác
Chiều cao của nữ sinh 18 tuổi hiện được nhiều chuyên gia y tế công cộng xem là một chỉ báo đánh giá sự phát triển của các quốc gia đang phát triển. Lý do là chiều cao của phụ nữ phản ánh chất lượng dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe từ nhỏ đến tuổi trưởng thành, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bà mẹ và sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Vì vậy, nhiều chuyên gia xem đây là chỉ báo phản ánh hiệu quả đầu tư của một quốc gia vào dinh dưỡng, y tế và phúc lợi xã hội.
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- Hà Lan
- Đan Mạch
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