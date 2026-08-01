Chính xác

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, phụ nữ Hàn Quốc là nhóm có mức tăng chiều cao trưởng thành lớn nhất thế giới trong khoảng 100 năm qua, tăng trung bình 20,2 cm.

Nghiên cứu tổng hợp dữ liệu từ 1.472 khảo sát với hơn 18,6 triệu người tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, phân tích chiều cao của các thế hệ sinh từ năm 1896 đến 1996. Kết quả cũng cho thấy nam giới Iran là nhóm tăng chiều cao nhiều nhất ở nam giới, với mức tăng trung bình 16,5 cm, trong khi chiều cao trưởng thành gần như không thay đổi ở một số quốc gia thuộc châu Phi cận Sahara và Nam Á.