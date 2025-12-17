Nền móng yếu - điểm khác biệt cốt lõi của mũi người Á Đông

Mũi người Á Đông có cấu trúc khác biệt rõ rệt so với người phương Tây. Nếu ở người da trắng, sống mũi thường cao, xương mũi rõ nét, vách ngăn dày và đầu mũi nhỏ gọn, tạo thành một khung nâng đỡ tương đối lý tưởng thì ở phần lớn người châu Á, chiếc mũi lại mang trong mình nhiều hạn chế bẩm sinh.

Sống mũi thấp, đầu mũi ngắn và to, cánh mũi bè ngang, da đầu mũi thường dày hoặc kém đàn hồi, và đặc biệt là sụn vách ngăn yếu. Tất cả tạo nên một nền tảng không thật sự vững chắc cho bất kỳ tác động thẩm mỹ nào nếu không được can thiệp đúng cách từ bên trong.

KH T.Q. trước khi nâng mũi tại AZ NOSE. Ảnh: AZ NOSE

Theo BS. Hoàng Nam cho biết, về mặt giải phẫu học, sụn mũi của người Á Đông thường nhỏ hơn, mỏng hơn và có độ cong tự nhiên lớn hơn so với các chủng tộc khác. Điều này khiến khả năng nâng đỡ của phần đầu mũi và vách ngăn bị hạn chế đáng kể.

Trong cấu trúc của mũi, vách ngăn chính là “trục xương sống” - bộ phận giữ cho mũi đứng vững, thẳng trục, đồng thời đóng vai trò nền tảng để nâng đỡ phần đầu và sống mũi phía trên. Khi vách ngăn khỏe, chiếc mũi có thể chịu được lực tác động và giữ được sự ổn định lâu dài. Nhưng khi vách ngăn yếu, mọi sự can thiệp phía trên chỉ giống như đang đặt một khối công trình lên một nền móng không đủ sức chịu lực.

“Chính vì vậy, với nền mũi của đa số gương mặt châu Á, việc nâng mũi không thể dừng lại ở chuyện “làm cao” hay “làm thon”. Điều quan trọng là phải xử lý đúng phần khung nâng đỡ bên trong, nơi quyết định độ ổn định, sự mềm mại và khả năng giữ dáng lâu dài của chiếc mũi”, BS. Hoàng Nam nhấn mạnh.

Cái giá phải trả của một trụ mũi không đủ vững

Cũng theo BS. Hoàng Nam, tại AZ NOSE, không ít khách hàng tìm đến trong tình trạng mũi đã nâng nhưng không còn ổn định. Điểm chung của phần lớn trường hợp này là chỉ nâng sống bằng sụn nhân tạo mà không gia cố trụ mũi, hoặc thậm chí từng “làm cấu trúc” nhưng phần trụ bên trong lại không được dựng đúng chuẩn.

Lúc mới phẫu thuật, mũi có thể thẳng và cao, nhưng theo thời gian, mô mềm co lại và trọng lượng vật liệu dồn xuống đầu mũi là vị trí yếu nhất. Khi trụ mũi không đủ vững, dáng mũi bắt đầu thay đổi: đầu mũi cứng và kém mềm mại, sống mũi dễ lệch, da mỏng dần và nhạy cảm hơn. Ở mức độ nặng, mũi có thể bóng đỏ, lộ sụn, thậm chí viêm hoặc co rút, buộc phải sửa lại với kỹ thuật phức tạp hơn nhiều.

Tình trạng mũi của chị N.L. trước khi tái tạo mũi hỏng tại Phòng khám thẩm mỹ AZ NOSE. Ảnh: AZ NOSE

BS. Hoàng Nam cho biết thêm: “Tất cả những rủi ro này đều bắt nguồn từ nền mũi không được xử lý đúng ngay từ đầu. Dù nâng sống đẹp đến đâu, nếu trụ mũi không vững hoặc dựng cấu trúc sai kỹ thuật thì mũi khó mà bền theo thời gian. Đó là lý do trong những năm gần đây, chụp CT3D mũi trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng. Hình ảnh 3D giúp bác sĩ nhìn rõ cấu trúc bên trong, từ độ dày vách ngăn, vị trí lệch, đến tình trạng sụn đầu mũi. Từ đó giúp xác định nguyên nhân gây mất ổn định và lựa chọn phương pháp phù hợp cho từng người. Công nghệ này đặc biệt hữu ích và AZ NOSE cũng đã ứng dụng cho tất cả khách hàng của mình suốt nhiều năm”.

Nâng mũi cấu trúc - giải pháp phù hợp với đặc điểm người Á Đông

Từ thực tế lâm sàng tại AZ NOSE, đội ngũ bác sĩ tại phòng khám đều thống nhất rằng nâng mũi cấu trúc chính là phương pháp giúp khắc phục tận gốc những hạn chế về cấu trúc mũi của người Á Đông. Thay vì chỉ đơn thuần “đắp thêm” chiều cao cho sống mũi, kỹ thuật này tập trung tái tạo lại nền móng bằng cách củng cố vách ngăn, kéo dài và nâng đỡ đầu mũi bằng sụn tự thân, từ đó hình thành một khung nâng đỡ vững chắc bên trong.

Khi trụ mũi được dựng đúng kỹ thuật, toàn bộ lực nâng được phân tán đều lên cấu trúc mũi thay vì dồn vào đầu mũi. Nhờ đó, đầu mũi giữ được độ nhô và chiều dài ổn định, giảm thiểu nguy cơ co rút, bóng đỏ hoặc biến dạng theo thời gian. Đồng thời, dáng mũi vẫn giữ được sự mềm mại, tự nhiên và hài hòa với tổng thể gương mặt.

BS CKI. Nguyễn Hoàng Nam đang trong một ca phẫu thuật nâng mũi. Ảnh: AZ NOSE

Cũng theo BS. Hoàng Nam, nâng mũi cấu trúc không phải là xu hướng nhất thời, mà là một bước tiến về mặt khoa học và kỹ thuật, dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về giải phẫu học người châu Á và hướng đến một mục tiêu chung là tạo dáng mũi đẹp dựa trên một nền tảng vững chắc. Và đó cũng chính là lý do vì sao, trong nhiều năm qua, phòng khám thẩm mỹ AZ NOSE lựa chọn nâng mũi cấu trúc như phương pháp chủ lực cho những khách hàng luôn mong muốn một dáng mũi không chỉ đẹp ở hiện tại, mà còn bền vững, an toàn theo thời gian.

