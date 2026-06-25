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Những ngày qua, Thanh Hóa xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38,5 độ C, có nơi gần 40 độ C.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 15h mỗi ngày, khi cái nắng vẫn còn gay gắt, khu vực sông đoạn qua phố Mật Sơn 3, phường Hạc Thành đã bắt đầu nhộn nhịp người dân đến tắm mát. Hoạt động này kéo dài đến khoảng 19h, khi thời tiết dịu hơn và mặt trời dần khuất bóng.

Đoạn sông dài khoảng 500m trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình trong khu vực mỗi dịp hè về. Dưới dòng nước mát, trẻ em nô đùa, bơi lội, trong khi người lớn tranh thủ ngâm mình để giải nhiệt sau một ngày lao động, làm việc.

Người dân ra sông tắm giải nhiệt những ngày nắng nóng. Ảnh: Lê Dương

Người lớn buộc dây vào áo phao để cháu bé tắm khỏi bị trôi theo dòng nước. Ảnh: Lê Dương

Mỗi lúc càng nhiều người xuống sông tắm mát. Ảnh: Lê Dương

Theo người dân địa phương, cứ vào mùa hè, đặc biệt là cuối tuần hoặc những đợt nắng nóng kéo dài, khu vực này lại thu hút đông người đến tắm mát.

“Trẻ con lớn lên bên dòng sông này nên chiều nào cũng rủ nhau ra bơi”, một người dân chia sẻ.

Cũng theo người dân nơi đây, phần lớn trẻ em trong khu vực được học bơi từ nhỏ và khá thông thạo địa hình lòng sông. Vì vậy, nhiều năm qua chưa ghi nhận trường hợp đuối nước nào tại đây.

Với những em chưa biết bơi, gia đình thường trang bị áo phao hoặc cử người lớn đi kèm để đảm bảo an toàn.

Các em nhỏ đã quen thuộc với dòng sông. Ảnh: Lê Dương

Các em nhỏ không biết bơi được mặc áo phao cẩn thận và có người lớn đi cùng. Ảnh: Lê Dương

Cả đoạn sông khoảng 500m, chỗ nào cũng có người tắm. Ảnh: Lê Dương

Trẻ con thích thú khi được theo người lớn đi tắm sông. Ảnh: Lê Dương

Theo lãnh đạo phường Hạc Thành, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm liên quan đến trẻ em. Thời gian tới là giai đoạn nắng nóng, đồng thời bước vào mùa du lịch và kỳ nghỉ hè; nhu cầu tắm suối, đập, tràn, ao, hồ của người dân sẽ tăng cao.

Để phòng ngừa tai nạn đuối nước, phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các khu vực nguy hiểm; đồng thời tăng cường rà soát, kiểm tra những điểm có nguy cơ đuối nước, lắp đặt biển cảnh báo và rào chắn tại ao hồ, khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em.