Metro hôm 22/8 đưa tin, nạn nhân là Giovanna Maria Giammarino, 55 tuổi. Trong lúc giới thiệu cho đoàn khách về một tấm bảng trưng bày ở tầng 1 của Đấu trường La Mã, nữ hướng dẫn viên bất ngờ ngã gục.

Hướng dẫn viên đột tử vì nắng nóng. Ảnh: La Repubblica

Dù hai du khách ngay sau đó đã cố gắng sơ cứu nhưng khi lực lượng chức năng tới nơi, Giovanna Maria được xác nhận đã tử vong.

Thời gian qua, nhiều khu vực tại châu Âu, trong đó có Italia, phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, kèm theo cháy rừng diện rộng. Riêng đầu tháng 8, Bộ Y tế Italia đã phát cảnh báo đỏ về nhiệt độ cực đoan tại 7 thành phố lớn.

Sau vụ việc, nhiều hiệp hội trong ngành du lịch kêu gọi điều chỉnh giờ mở cửa của các điểm tham quan đông khách vào mùa hè. Hiện tại, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9, Đấu trường La Mã mở cửa từ 8h30 đến 19h15 hàng ngày.

Ảnh: CNN

Hiệp hội Hướng dẫn viên du lịch có chứng nhận của Italia (AGTA) nhấn mạnh, cái chết của Giovanna Maria cho thấy công việc đầy khó khăn của những hướng dẫn viên trong thời tiết oi bức, nắng nóng và lượng khách đông đúc vào mùa cao điểm.

Trong thông cáo, AGTA viết: “Cái chết vừa qua của đồng nghiệp chúng tôi đã phơi bày hàng loạt vấn đề mà Ban Quản lý di tích và Bộ Văn hóa Italia đã phớt lờ suốt nhiều năm qua”.

Hiệp hội kêu gọi Ban Quản lý di tích mở cửa Đấu trường La Mã và Quảng trường La Mã từ 7h sáng để du khách có thể tham quan vào khung giờ mát mẻ hơn.

Trong khi đó, Liên đoàn Lao động Italia (CGIL) lên án việc Ban Quản lý nhanh chóng mở cửa trở lại khu di tích và tiếp tục tổ chức tour ngay sau sự việc.

CGIL chia sẻ: “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Giovanna Maria Giammarino. Trong khi một hướng dẫn viên vừa qua đời trong lúc làm việc, các hoạt động tại đây vẫn không bị đình chỉ. Chúng tôi cực lực phản đối quyết định mở cửa lại di tích bất chấp vụ việc thương tâm này”.

Liên đoàn cũng cho rằng, dù các tour đã được đặt lịch từ trước nhưng sự cảm thông và tinh thần chia sẻ mất mát nên được đặt lên trên hết.