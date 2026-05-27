NSND Xuân Bắc: Nỗi nhớ nhà và ký ức mùa hè tuổi thơ

NSND Xuân Bắc selfie với cây mít ven đường.

Trong thời tiết nắng nóng như đổ lửa, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn bỗng cảm thấy nhớ nhà da diết. NSND Xuân Bắc nhớ lại những ký ức tuổi thơ trốn mẹ đi bắt ve sầu giữa những buổi trưa không ngủ.

Ký ức mùa hè của nam nghệ sĩ gắn liền với những ngày anh em cùng nhau ra tận cánh đồng xa để bắt cua. Anh hài hước đính chính lại đó là "nhặt cua", bởi vì nước nóng đến mức cua không thể lặn xuống dưới. Đó là hình ảnh của những đứa trẻ chân đất, không đội mũ, cởi trần phơi mình giữa trời nắng đến mức tóc cháy vàng hoe. Tuổi thơ "dữ dội" ấy còn là những kỷ niệm hì hục đuổi vịt đến mức vịt "phọt trứng còn nhặt" hay những lần để mắt tới cây cối nhà hàng xóm, quả dù non hay xanh đều trở thành "đối tượng được quan tâm đặc biệt".

Giữa cái nắng oi ả ấy, món cháo đậu xanh, chè đỗ đen hay thậm chí chỉ là hạt mít luộc của mẹ đều trở thành những thức quà "đỉnh của đỉnh". Nhìn lại những ngày tháng đó, NSND Xuân Bắc chiêm nghiệm: "Đối với trẻ con, khi tìm thấy niềm vui và sự hứng khởi mọi điều kiện khó khăn đều vô nghĩa".

NSND Xuân Bắc bày tỏ nỗi nhớ nhà, nhớ mùa hè và bồi hồi ngâm lại những vần thơ quen thuộc: "Hôm nay trời nắng chang chang/ Mèo con đi học chẳng mang thứ gì...".

BTV Thu Hà: Sức khỏe là điều quan trọng nhất giữa thời tiết cực đoan

Trái ngược với dòng hoài niệm của đàn anh, BTV Thu Hà lại bày tỏ sự lo lắng và đưa ra những cảnh báo thiết thực khi miền Bắc đang phải trải qua đợt nắng nóng vô cùng gay gắt.

Nữ BTV cho biết, nhiệt độ ngoài trời có nhiều thời điểm lên rất cao, tạo ra cảm giác oi bức kéo dài khiến cơ thể con người dễ bị mệt mỏi, mất nước và giảm sức đề kháng. Chính vì thế, trong điều kiện thời tiết này, việc bảo vệ sức khỏe cần được ưu tiên hàng đầu trong từng sinh hoạt hàng ngày.

BTV Thu Hà khuyến cáo mọi người hãy uống đủ nước, hạn chế việc ra ngoài vào những khung giờ nắng gắt và phải che chắn kỹ lưỡng khi di chuyển. Đặc biệt, cần phải dành thời gian nghỉ ngơi ngay lập tức nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, tim đập nhanh hoặc kiệt sức. Cô cũng nhấn mạnh cộng đồng nên dành sự quan tâm nhiều hơn tới những đối tượng nhạy cảm như người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền và cả những người đang phải làm việc trực tiếp ngoài trời.

Khẳng định "sự chủ động và cẩn trọng luôn là cách bảo vệ tốt nhất" trước tình trạng nắng nóng cực đoan, BTV Thu Hà cho rằng dù mùa hè mang những vẻ đẹp rất riêng nhưng sức khỏe vẫn luôn là điều quan trọng nhất.

Cô cũng gửi lời chúc tới tất cả mọi người, mong ai cũng có thật nhiều sức khỏe để giữ cho mình một nhịp sống an toàn, nhẹ nhàng và bình an vượt qua đợt nắng nóng này.